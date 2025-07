Si è spenta Dina Vergottini, figura conosciuta e stimata a Lecco per il suo instancabile impegno nel campo della formazione, del femminismo, dell’arte e della politica. Una donna che ha saputo conciliare lavoro, studio e vita familiare, portando avanti con determinazione e passione un percorso di crescita personale e collettiva.

Dina Vergottini è stata per anni attiva in diverse associazioni del territorio lecchese , sempre in prima linea per difendere i diritti, promuovere la cultura e sostenere le battaglie sociali. Convinta femminista, ha saputo interpretare con coerenza e sensibilità i cambiamenti della società, facendo sentire la sua voce a sostegno dell’uguaglianza e della dignità di tutte le persone.

Addio a Dina Vergottini, una vita dedicata all’impegno sociale, culturale e politico

Nel corso della sua vita ha sviluppato un forte interesse per l’arte in tutte le sue forme, con una predilezione particolare per la scrittura e la pittura, ambiti in cui ha potuto esprimere la propria creatività e visione del mondo.

Sindacalista attiva, ha ricoperto ruoli di rilievo all’interno dello SPI CGIL LECCO, contribuendo con dedizione alla tutela dei diritti dei pensionati. In passato è stata anche membro del direttivo provinciale del Partito Democratico di Lecco, portando la sua esperienza e la sua passione civile all’interno del dibattito politico locale.

Commosso il ricordo dell'ex deputata Lucia Codurelli: “Cara Dina, amica mia di tante lotte. Ti ricorderò sempre nei tanti, tanti momenti e occasioni passati insieme. La tua passione politica, sindacale e sociale ti ha sempre accompagnata assieme anche a tante sofferenze. Un grande abbraccio a Tiziana con la sua famiglia e la sorella che l'hanno accudita e accompagnata con immenso amore. Buon viaggio cara amica e che la terra ti sia lieve”.

La salma è visitabile presso l'Hospice di Airuno, dalle 12 alle 21 di oggi, lunedì 30 giugno 2025, e dalle 10 alle 21 di domani. Seguirà la cremazione. Per sua volontà non vi sarà nessuna cerimonia.