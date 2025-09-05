Di fronte alle immagini strazianti di Gaza, dove ogni giorno si consumano violenze indicibili e sofferenze inaccettabili, un gruppo di giovani amministratrici e amministratori locali della provincia di Lecco ha deciso di alzare la voce. Non come spettatori, ma come cittadini e rappresentanti delle comunità: “Lecco per Gaza – Giovani amministratrici e amministratori locali per la Pace” è il loro appello, forte, urgente e condiviso.
Lecco per Gaza: giovani amministratori lecchesi lanciano un appello per la pace
Pietro Radaelli, consigliere comunale di Abbadia Lariana, spiega il senso dell’iniziativa: “Mettere la Pace al centro significa trasformarla da parola retorica a priorità politica. Ogni istituzione, dal più piccolo comune fino al Parlamento europeo, deve assumersi la responsabilità di costruire convivenza, giustizia e dialogo. Che giovani amministratori, con esperienze politiche diverse, scelgano di unirsi per un tema così fondamentale dimostra che la Pace non è un terreno di divisione, ma un orizzonte condiviso della nostra generazione. La provincia di Lecco, con la sua storia e il suo tessuto civile, può inviare un messaggio forte che arrivi lontano.”
Riportiamo il testo integrale dell’appello:
La sofferenza inflitta al popolo palestinese dal governo israeliano è una ferita che lacera la coscienza dell’umanità. Assistiamo a una tragedia immane, a un massacro che si consuma ogni giorno sotto gli occhi del mondo. Migliaia di persone innocenti vengono uccise dai bombardamenti, mentre altre muoiono di fame per una carestia creata e imposta. Una violenza quotidiana che si fa sempre più crudele e che non può lasciarci indifferenti. Restare in silenzio di fronte a questo orrore significherebbe accettarlo, rischiando di abituarci a notizie che dovrebbero scuoterci nel profondo.
A questa tragedia si aggiunge la sistematica eliminazione e repressione dei giornalisti palestinesi, nonché l’impedimento all’accesso dei reporter indipendenti a Gaza. Queste scelte deliberate mirano a oscurare e, dunque, impedire che il mondo conosca l’entità reale delle violazioni in corso. Silenziare la stampa significa colpire al cuore la democrazia e privare l’opinione pubblica internazionale di uno strumento fondamentale di trasparenza e giustizia. La negazione della libertà di informazione non è soltanto un attacco ai singoli giornalisti, ma un grave danno alla coscienza collettiva e alla possibilità stessa di difendere i diritti umani.
Non abbiamo la presunzione di cambiare da soli il corso degli eventi, ma sentiamo la responsabilità di far sentire la nostra voce, di offrire la nostra testimonianza e il nostro contributo. Crediamo sia necessario smuovere le coscienze delle nostre comunità locali e ricordare a tutti che la pace non è un’utopia, ma un dovere.
Per questo, come giovani amministratori e amministratrici della Provincia di Lecco – consiglieri, assessori, sindaci provenienti da storie politiche differenti ma accomunati da un forte senso di indignazione e da un desiderio di futuro – sulla spinta della mobilitazione lanciata dalle nostre colleghe e colleghi della Brianza, abbiamo deciso di promuovere questo appello pubblico. L’impegno che viviamo ogni giorno nei nostri paesi e nelle nostre città ci lega inevitabilmente al destino del mondo e dei popoli: non possiamo voltare lo sguardo di fronte alla brutalità dell’uomo contro l’uomo.
Ci ferisce la morte di donne, uomini e bambini. Ci ferisce la distruzione di case, ospedali, scuole, interi villaggi cancellati. Ci ferisce la disperazione di chi sopravvive senza più speranza, costretto a morire mille volte al giorno nell’angoscia e nella paura. Una testimonianza che arriva soprattutto dalle donne palestinesi ci ha colpito profondamente: “sentirsi morire innumerevoli volte ogni giorno è peggio della morte stessa”. È ciò che vivono i nostri coetanei in Palestina, giovani privati del futuro e del diritto di sognare.
Di fronte a tutto questo vogliamo reagire. Vogliamo lanciare un messaggio che parta da Lecco e arrivi simbolicamente a Gaza, e oltre Gaza a tutti i popoli e le comunità che subiscono guerre, distruzioni e soprusi. Non possiamo dimenticare che conflitti e violenze attraversano l’intero pianeta, e che la nostra responsabilità è non restare spettatori. La storia giudicherà il nostro impegno.
Alle istituzioni italiane ed europee chiediamo di assumere un ruolo attivo e coraggioso: fermare le operazioni militari in corso, garantire corridoi umanitari sicuri, assicurare l’accesso agli aiuti gestiti da organizzazioni indipendenti e imparziali, a partire dall’operazione umanitaria della Global Sumud Flotilla. L’Europa deve diventare protagonista di un processo politico capace di aprire la strada a una pace giusta e duratura, fondata sul rispetto del diritto internazionale e sul riconoscimento reciproco di tutti i popoli.
Pietro Radaelli, Consigliere Comunale, Abbadia Lariana
Nicolò Paindelli, Consigliere Comunale, Lecco
Manuel Tropenscovino, Consigliere Comunale, Ballabio
Emanuele Manzoni, Assessore, Lecco
Mattia Salvioni, Sindaco, Merate
Laura Bartesaghi, Vicesindaca, Annone Brianza
Gaia Riva, Consigliera Comunale, Abbadia Lariana
Elisa Casiraghi, Consigliera Comunale, Cassago Brianza
Chiara Casiraghi, Consigliera Comunale, Bulciago
Valeria Frigerio, Consigliera Comunale, Oggiono
Aziz Sawadogo, Consigliere Comunale, Sirtori
Pietro Regazzoni, Consigliere Comunale, Lecco
Mattia Valassi, Consigliere Comunale, Abbadia Lariana
Mattia Bernasconi, Consigliere Comunale, Lecco
Giacomo Arrigoni, Consigliere Comunale, Lomagna
Andrea Gilardoni, Consigliere Comunale, Mandello del Lario
Valentina Conca, Consigliera Comunale, Mandello del Lario
Eleonora Lavelli, Consigliera Comunale, Imbersago
Gaia Riva, Assessora, Casatenovo
Federico Radaelli, Consigliere Comunale, Vercurago
Gaia Papini, Consigliera Comunale, Vercurago
Alessandro Biffi, Consigliere Comunale, Paderno d’Adda
Matteo Galli, Consigliere Comunale, Airuno
Michele Magrin, Consigliere Comunale, Merate
Consulta Giovani e Sport, Airuno
Marcello Butti, Assessore, Valmadrera
Michele Magni, Consigliere Comunale, Valmadrera
Margherita Elgani, Consigliera Comunale, Dolzago
Serena Mazza, Vicesindaca, Suello
Riccardo Zappa, Consigliere Comunale, Bulciago
Micol Missana, Consigliera Comunale, Olginate
Luca Volpe, Consigliere Comunale, Ballabio
Alessio Giussani, Consigliere Comunale, Cassago Brianza
Alessandro Crippa, Consigliere Comunale, Merate
Davide Canali, Assessore, Civate
Camilla Landi, Consigliera Comunale, Oliveto Lario
Chiara Cantaluppi, Consigliera Comunale, Oliveto Lario
Lorenzo Merlini, Presidente Consulta Giovani, Paderno d’Adda
Gaia Caspani, Consigliera Comunale, Casatenovo
Benedetta Villa, Consigliera Comunale, Casatenovo
Francesco Sironi, Consigliere Comunale, Casatenovo
- Veronica Faltracco, Consigliera Comunale, Casatenovo
Altre o altri giovani amministratrici e amministratori lecchesi che vogliano aderire possono comunicarlo inviando una mail a pietro.radaelli@gmail.com
Ricordiamo che domani, sabato 6 settembre 2025, a partire dalle 17, in Piazza XX Settembre, davanti a Palazzo delle Paure, avrà luogo un flash mob organizzato dalla Cgil Lecco e da diverse associazioni lecchesi per sostenere l’iniziativa della Global Sumud Flotilla, che vede decine di imbarcazioni provenienti da 44 Paesi navigare verso Gaza per portare aiuti umanitari alla popolazione. L’invito è aperto a tutti coloro che vogliono manifestare la propria solidarietà e l’impegno per la pace.