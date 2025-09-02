“Non possiamo rimanere immobili e in silenzio di fronte a quanto sta accadendo in Palestina”. Con queste parole, la CGIL Lecco e diverse associazioni lanciano un appello a tutta la città di Lecco per sostenere l’iniziativa della Global Sumud Flotilla, che vede decine di imbarcazioni provenienti da 44 Paesi navigare verso Gaza per portare aiuti umanitari alla popolazione.

Lecco si mobilita per Gaza: flash mob per sostenere la Global Sumud Flotilla

La Global Sumud Flotilla è una missione civile internazionale nata con l’obiettivo di rompere il blocco navale su Gaza e consegnare cibo, acqua, medicinali e altri beni essenziali. Il termine “Sumud” significa “resistenza” o “fermezza”, e rappresenta simbolicamente la determinazione del popolo palestinese a resistere nonostante le difficoltà e le privazioni.

Tra i partecipanti ci sono attivisti, medici, giornalisti e cittadini provenienti da tutto il mondo, uniti dalla volontà di portare aiuto concreto e di richiamare l’attenzione internazionale sulla situazione umanitaria nella Striscia di Gaza.

Le parole non bastano più: servono fatti concreti. Per questo motivo, la CGIL di Lecco organizza un flash mob nel cuore della città, con l’obiettivo di sensibilizzare i cittadini e di scendere in campo in favore del popolo di Gaza e dell’iniziativa della Global Sumud Flotilla. L’iniziativa rappresenta anche un momento di incontro e riflessione, per mostrare che la solidarietà può trasformarsi in azione concreta.

L’appuntamento è fissato per sabato 6 settembre 2025, a partire dalle 17, in Piazza XX Settembre, davanti a Palazzo delle Paure.

Tutti sono invitati a partecipare, cittadini di tutte le età, per far sentire la propria voce, condividere solidarietà e contribuire a un messaggio chiaro: le ingiustizie non possono essere ignorate.