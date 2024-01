Lecco: la benzina torna a salire. Ecco a chi spetta il bonus

Il prezzo della benzina torna a salire. Con le quotazioni internazionali dei raffinati ancora in salita si registrano interventi sui prezzi raccomandati di Eni e Q8, entrambe con +1 centesimo su benzina e diesel e le medie nazionali dei prezzi ai praticati alle stazioni di servizio tornano a crescere.

Lecco: la benzina torna a salire

Come avevamo fatto per i giorni più duri del caro-carburante, anche in questa fase di maggior tranquillità per i nostri portafogli, vi proponiamo qui di seguito l'elenco dei distributori lecchesi dove è più conveniente rifornirsi. La fonte, come di consueto è "Osservaprezzi carburanti", ovvero il sito del Ministero dello Sviluppo Economico che permette di consultare in tempo reale i prezzi di vendita dei carburanti praticati negli impianti di distribuzione situati nel territorio nazionale, così come comunicati dai gestori degli stessi punti di vendita settimanalmente o nei casi di aumenti infrasettimanali.

Ecco a chi spetta il bonus

Per altro c'è anche una novità, il bonis benzina. Ma a cghi spetta? L’importo del bonus benzina è di 77,20 euro effettivi e questa somma verrà accreditata sulla carta ‘Dedicata a te’, che fornisce un contributo di 382,50 euro per l’acquisto di beni alimentari essenziali. Occorre inoltre precisare che i beneficiari sono esclusivamente coloro che presentato un reddito Isee inferiore o pari a 15 mila euro (compresi anche i pensionati). Il bonus – che può essere utilizzato esclusivamente per l’acquisto di carburante – viene accreditato direttamente sulla social card “Dedicata a te”. Questo sistema di distribuzione diretta facilita l’accesso al beneficio per le famiglie idonee, eliminando la necessità di procedure burocratiche complesse.

Ma veniamo alla situazione a Lecco: ecco i prezzi aggiornati a oggi, lunedì 29 gennaio 2024.

4006 VIA PROVINCIALE VALSASSINA - BALLABIO LC Ultima comunicazione rilevata: 29/01/2024, 08:04 Benzina Gasolio GPL servito 1,889 € 1,859 € 0,679 € self 1,789 € 1,759 € -

Agip Ballabio via Provinciale 23 23811 - BALLABIO LC Ultima comunicazione rilevata: 29/01/2024, 07:34 Benzina Gasolio Blue Diesel HVOlution servito 2,039 € 2,009 € 2,109 € 1,894 € self 1,819 € 1,789 € 1,889 € 1,684 €