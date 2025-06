Regione Lombardia, in accordo con l’Agenzia per il Trasporto Pubblico Locale del bacino di Como, Lecco e Varese, ha approvato lo schema operativo per il potenziamento dei servizi di trasporto pubblico locale (TPL) nel periodo compreso tra il 9 giugno e il 12 settembre 2025, per l'estrate senza treni, ovvero in concomitanza con l’interruzione della linea ferroviaria Milano – Lecco – Sondrio – Tirano, nella tratta Lecco – Colico – Tirano, inclusa la diramazione per Chiavenna. L’interruzione, prevista dal 15 giugno al 14 settembre 2025, è dovuta a un importante intervento infrastrutturale a cura di Rete Ferroviaria Italiana e Ferrovienord, finalizzato a potenziare e ammodernare l’asse ferroviario in vista delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026. Un’opera strategica che, seppur necessaria, comporterà temporanee modifiche alla mobilità locale ed inevitabili disagi.

Estate senza treni: ecco gli orari dei bus sostitutivi dal 15 giugno al 14 settembre

Lecco, estate senta treni: varato il piano straordinario TPL tra bus, navigazione e fondi extra

"Regione Lombardia sostiene il trasporto pubblico nei territori di Como, Lecco e Varese con un contributo straordinario di 286.530,29 euro, finalizzato a compensare le percorrenze aggiuntive introdotte a seguito della chiusura della linea ferroviaria - sottolinea il consigliere regionale Giacomo Zamperini - I lavori sulla tratta Lecco-Colico-Tirano sono fondamentali per ammodernare una linea storica in vista delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026, ma siamo ben consapevoli dei disagi che ne deriveranno per pendolari, studenti, lavoratori e turisti. Per questo motivo, grazie alla collaborazione con l’Agenzia per il TPL e con gli enti locali, abbiamo previsto un piano straordinario di potenziamento del trasporto pubblico locale su gomma e via lago, per garantire continuità al diritto alla mobilità e valorizzare, al tempo stesso, il nostro territorio anche nei mesi estivi. Ringrazio l’Assessore Regionale ai Trasporti per l’impegno e la disponibilità dimostrata verso il territorio lecchese, che oggi può contare su una risposta seria, concreta e strutturata a una sfida complessa ma necessaria." "Regione Lombardia conferma la sua attenzione alla mobilità, impegnandosi a garantire un sistema di trasporto pubblico accessibile e attento alle reali esigenze del territorio - ha dichiarato Mauro Piazza, Sottosegretario alla Presidenza di Regione Lombardia. “Il potenziamento delle linee su gomma rappresenta una risposta concreta alle esigenze di mobilità di cittadini, pendolari e turisti, soprattutto in un momento di particolare criticità come la sospensione della linea ferroviaria.”

Durante il periodo dei lavori, non circoleranno i treni delle linee:

RE8 Milano – Lecco – Sondrio – Tirano

R11 Colico – Chiavenna

R12 Sondrio – Tirano

R13 Lecco – Colico – Sondrio

Per garantire la continuità degli spostamenti e ridurre i disagi per pendolari e turisti, Trenord attiverà un servizio di autobus sostitutivi lungo le tratte ferroviarie interrotte. A questi si affiancherà un potenziamento del trasporto pubblico locale su gomma, in particolare nei cinque "corridoi di accesso" individuati nel territorio lecchese e comasco, integrati anche con i servizi di navigazione sul Lago di Como, offrendo così un sistema di mobilità alternativa e intermodale.

I cinque corridoi potenziati:

Corridoio 1: Como – Menaggio – Bellagio – Varenna (via lago) – Linea C110

Corridoio 2: Como – Bellagio – Varenna (via lago) – Linea C130

Corridoio 3: Canzo – Asso – Bellagio – Varenna (via lago) – Linea C136

Corridoio 4: Lecco – Bellagio – Varenna (via lago) – Linea D110

Corridoio 5: Lecco – Valsassina – Bellano – Linee D120, D121, D127, D135

Tuttavia, nel fine settimana appena trascorso si sono registrati alcuni disagi con autobus sovraffollati alla stazione di Lecco, e l’assenza di indicazioni sugli orari dei bus sostitutivi a Varenna, dove sabato sera una trentina di turisti sono rimasti bloccati per ore, senza alternative di trasporto. Molti passeggeri, anche una volta giunti a Lecco, hanno atteso a lungo un treno per Milano.

“Siamo pienamente consapevoli dei disagi causati dall’interruzione estiva della linea ferroviaria Lecco–Colico e non intendiamo in alcun modo sottovalutarli. – prosegue il Consigliere Zamperini – Il primo banco di prova degli ultimi giorni ha dimostrato una buona tenuta del sistema, ma ora è fondamentale che questi standard vengano mantenuti e garantiti per l’intera durata dei lavori. Non possiamo accettare che si verifichino episodi che mettano a rischio la sicurezza di passeggeri e operatori. Proprio per questo, siamo già al lavoro – insieme all’Assessore regionale alla Sicurezza Romano La Russa e ai sindaci di Varenna e Perledo, Mauro Manzoni e Fabio Festorazzi – per affrontare con urgenza le criticità nella stazione di Varenna–Perledo–Esino Lario. È necessario un intervento tempestivo, strutturato e coordinato.”