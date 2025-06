Estate senza treni, orami è cosa nota, ma almeno ora si sa quando saranno i bus. Trenord ha reso infatti noti oggi, venerdì 6 giugno 2025, gli orari del servizio sostitutivo con autobus che sarà attivo dal 15 giugno al 14 settembre lungo le linee Lecco–Tirano e Colico–Chiavenna, interessate da importanti lavori di manutenzione sull’infrastruttura ferroviaria.

Per altro ricordiamo che già questo fine settimana, da oggi a domenica 8 giugno, la circolazione dei treni è interrotta tra Lecco e Colico con modifiche nel tragitto dei bus a Varena rispetto alla sperimentazione di maggio.

Estate senza treni: ecco gli orari dei bus sostitutivi dal 15 giugno al 14 settembre

Ma torniamo ai bus sostitutivi: ecco le informazioni dettagliate. I treni “RE” Milano – Lecco – Sondrio – Tirano viaggiano da Milano a Lecco, e viceversa; sostituiti con bus tra Lecco e Tirano.

Gli autobus da Leccopartono da via Balicco, uscita dopo il binario 5 della stazione di Lecco con il seguente programma:

• Autobus con destinazione Tirano che effettuano le fermate intermedie di Colico, Sondrio e Tresenda – Aprica – Teglio;

• Autobus con destinazione Sondrio che effettuano le fermate di Colico e Morbegno;

➢ Istituito un servizio navetta aggiuntivo tra Lecco e Varenna con fermata in tutte le stazioni intermedie. I bus da Lecco partono dal piazzale esterno della

stazione;

➢ I treni “R” Lecco – Colico sono interamente sostituiti con bus navetta con fermata in tutte le stazioni e partenze ogni 15 minuti. I bus da Lecco partono

dal piazzale esterno della stazione.

➢ I treni “R” Colico – Sondrio e Sondrio – Tirano sono sostituiti interamente da autobus;

➢ I treni “R” della relazione Colico – Chiavenna sono sostituiti da bus, che effettuano una corsa all’ora per direzione

Ecco invece gli orari:

Lecco-Tirano R

Lecco-Tirano RE

Colico-Chiavenna

Durante il periodo di interruzione, in corrispondenza dei treni in arrivo a Lecco da Milano, saranno garantiti:

Autobus con fermate in tutte le stazioni fino a Varenna e Colico ;

Bus diretti (senza fermate intermedie) per Colico, Morbegno, Sondrio, Tresenda e Tirano.

I viaggiatori diretti verso le altre località della Valtellina e della Valchiavenna troveranno bus in coincidenza presso la stazione di Colico.

Trenord segnala la possibilità di lunghe attese per l’accesso ai bus, in particolare:

al mattino nella stazione di Lecco ;

nel pomeriggio e in serata a Varenna.

