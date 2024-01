Andrà in onda sabato 24 febbraio a mezzogiorno su Rai 1 la puntata di Linea Verde Start che racconta la Lombardia lacustre, quella che vede in Lecco e Como due facce di una medaglia che esprime una profonda vocazione produttiva, fatta di PMI e artigianato.

Le telecamere della Rai ancora a Lecco

“Portiamo in un programma nazionale molto amato la narrazione del fare impresa nella nostra Lombardia. Questa volta ci concentriamo sulle province di Como e Lecco, ma il nostro viaggio con Federico Quaranta vede speciali in tutta Italia e diverse puntate dedicate alla Lombardia, in un itinerario che tocca passo passo la gran parte dei territori. In questo caso, la bellezza della natura è fonte d’ispirazione per l’originalità del fare artigiano e il territorio conserva e tramanda i segreti di una sapienza produttiva incarnata dalle aziende protagoniste della prossima puntata”, ha spiegato il presidente di Confartigianato Lombardia, Eugenio Massetti.

Le riprese si sono svolte questa settimana sul Lario, con la troupe di Linea Verde Start impegnata in una lunga sessione con le imprese di Confartigianato protagoniste dello speciale, il cui racconto si dipana partendo dall’ispirazione manzoniana e dalla genialità del Volta per arrivare allo spirito creativo delle imprese.

Per quanto riguarda Lecco, i riflettori si sono accesi su due nostre belle realtà: Marco D’Oggiono Prosciutti a Oggiono e B&B Artigiana a Olgiate Molgora. Accompagnati dai vertici di Confartigianato Imprese Lecco, la presidente Ilaria Bonacina e il segretario generale Matilde Petracca, Federico Quaranta e la sua troupe sono stati accolti nelle aziende, dove hanno potuto osservare i processi produttivi dialogando con titolari e maestranze, ma hanno anche fatto tappa in alcuni dei luoghi più caratteristici del territorio.

I presidenti (a Como è stato Roberto Galli, affiancato dal segretario generale Alberto Caramel, a fare gli onori di casa, accompagnando il giornalista e i suoi collaboratori nelle aziende Pepe Arte a Fino Mornasco e Arte Tessile a Lomazzo) hanno tracciato il fil rouge che costituisce il carattere del tessuto produttivo della rispettiva provincia.

“L’incontro con la troupe di Linea Verde Start rappresenta un’occasione davvero importante per dare risalto alle nostre imprese e far conoscere anche al di fuori della nostra regione quanto l’artigianato lecchese sia costituito da vere e proprie eccellenze. E’ stato un vero piacere accogliere Federico Quaranta e i suoi collaboratori e raccontare la nostra realtà, che godrà di questa eccezionale vetrina. Come Confartigianato lavoriamo costantemente per mettere in luce le nostre imprese e il nostro territorio e poter mostrare al grande pubblico le peculiarità degli artigiani lecchesi è un’opportunità entusiasmante”, ha rimarcato la presidente di Confartigianato Imprese Lecco, Ilaria Bonacina.

“E’ stata una bellissima esperienza, che ha permesso alle aziende non soltanto di ripercorrere la loro storia, ma anche di mettere in evidenza i valori sui quali si poggia la loro attività, che sono gli stessi che ci caratterizzano. In questa occasione, una volta, di più, mi hanno reso orgogliosa di rappresentarle”, ha affermato il segretario generale di Confartigianato Imprese Lecco, Matilde Petracca.

I lavori, coordinati dal Team Comunicazione di Confartigianato Lombardia con le territoriali coinvolte, culmineranno dunque in un servizio che a fine febbraio metterà in luce alcune delle eccellenze che caratterizzano l’artigianato locale.