La benzina torna a 1,9 euro al litro: dove conviene fare il pieno a Lecco

Il prezzo medio dei carburanti torna a salire in Lombardia. Stando alle rilevazioni giornaliere del Mimit (Ministero delle imprese e del Made in Italy), infatti, attualmente il costo della benzina si attesta a più di 1,9 euro al litro (precisamente a 1.902 euro al litro), mentre il diesel sale a 1,809 euro al litro superando quindi 1,8 euro al litro.

La benzina torna a 1,9 euro al litro

Una crescita che risulta in linea con quanto sta accadendo in Italia: nella Penisola, addirittura, il prezzo medio della benzina in modalità self ha raggiunto 1,911 euro al litro (il servito medio per la benzina è 2,048 euro al litro), mentre quello del diesel è di 1,811 euro al litro (il servito medio per il diesel il prezzo medio praticato è 1,951 euro al litro). Un livello simile nello Stivale non si vedeva dallo scorso dal 19 ottobre 2023 e cioè da circa sei mesi.

Per quanto l'aggiornamento sui prezzi medi dei carburanti è visibile sul sito del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ogni martedì mattina intorno a mezzogiorno, qui di seguito vi riportiamo l'andamento del prezzo medio settimanale fino alla rilevazione del l'8 aprile 2024.

Come si può constatare, in Italia dopo il picco di 2 euro al litro della benzina (1,938 euro al litro per il diesel) dello scorso 25 settembre 2023, il costo medio della verde ha raggiunto un minimo di 1,764 a Natale (1,725 per il gasolio), per poi tornare a risalire fino a oggi.

I distributori dove conviene fare il pieno a Lecco

Ma di fronte a questo nuovo caro carburante, grazie all'Osservaprezzi del ministero delle Imprese e del Made in Italy è possibile avere una panoramica dei distributori dove è più conveniente fare rifornimento a Lecco e provincia.

La rilevazione è aggiornata a oggi, mercoledì 10 aprile 2024 (qui la rilevazione di febbraio).

G.S.S. VIA NAZIONALE 5 23885 - CALCO LC Ultima comunicazione rilevata: 10/04/2024, 07:10 Benzina Gasolio GPL Blue Super Blue Diesel servito 2,134 € 2,054 € 0,719 € - 2,154 € self 1,924 € 1,844 € - 2,074 € 1,944 €

57111 Valmadrera VIA XXV APRILE 22 - VALMADRERA LC Ultima comunicazione rilevata: 10/04/2024, 07:08 Benzina Gasolio Blue Super Blue Diesel servito 2,134 € 1,994 € 2,254 € 2,094 € self 1,924 € 1,784 € 2,044 € 1,884 €

AGIP VIA MILANO 60 23878 - VERDERIO LC Ultima comunicazione rilevata: 10/04/2024, 06:36 Benzina Gasolio Blue Super Blue Diesel servito 2,129 € 2,069 € - - self 1,909 € 1,849 € 2,059 € 1,949 €

Agip Ballabio via Provinciale 23 23811 - BALLABIO LC Ultima comunicazione rilevata: 10/04/2024, 00:19 Benzina Gasolio Blue Diesel HVOlution servito 2,149 € 2,009 € 2,109 € 1,944 € self 1,929 € 1,789 € 1,889 € 1,734 €

4006 VIA PROVINCIALE VALSASSINA - BALLABIO LC Ultima comunicazione rilevata: 10/04/2024, 00:08 Benzina Gasolio GPL servito 1,979 € 1,869 € 0,679 € self 1,899 € 1,769 € -