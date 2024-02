Benzina, i prezzi tornano a esplodere. Ecco dove conviene fare il pieno a Lecco

Benzina e diesel: i prezzi tornano a esplodere.

Benzina, i prezzi tornano a esplodere

In base all'elaborazione di Quotidiano Energia dei dati comunicati dai gestori all'Osservaprezzi del Mimit aggiornati alle 8 di lunedì il prezzo medio praticato della benzina in modalità self è 1,853 euro/litro (1,833 la rilevazione precedente), con le compagnie tra 1,851 e 1,869 euro/litro (no logo 1,830). Il prezzo medio praticato del diesel self è 1,820 euro/litro (rispetto a 1,797), con i diversi marchi tra 1,816 e 1,836 euro/litro (no logo 1,800). Sono dati che preoccupano, considerato il grande impatto e la ripercussione sull'economia familiare

Ecco dove conviene fare il pieno a Lecco

A distanza di un paio di settimane dall'ultima analisi, vi proponiamo qui di seguito l'elenco dei distributori lecchesi dove è più conveniente rifornirsi. La fonte, come di consueto è "Osservaprezzi carburanti", ovvero il sito del Ministero dello Sviluppo Economico che permette di consultare in tempo reale i prezzi di vendita dei carburanti praticati negli impianti di distribuzione situati nel territorio nazionale, così come comunicati dai gestori degli stessi punti di vendita settimanalmente o nei casi di aumenti infrasettimanali.

I dati che vi proponiamo sono aggiornati ad oggi, mercoledì 14 febbraio 2024.

G.S.S. VIA NAZIONALE 5 23885 - CALCO LC Ultima comunicazione rilevata: 14/02/2024, 07:02 Benzina Gasolio GPL Blue Super Blue Diesel servito 2,089 € 2,089 € 0,719 € - 2,189 € self 1,879 € 1,879 € - 2,029 € 1,979 €

AGIP VIA MILANO 60 23878 - VERDERIO LC Ultima comunicazione rilevata: 14/02/2024, 06:58 Benzina Gasolio Blue Super Blue Diesel servito 2,104 € 2,104 € - - self 1,884 € 1,884 € 2,024 € 1,974 €

57111 Valmadrera VIA XXV APRILE 22 - VALMADRERA LC Ultima comunicazione rilevata: 14/02/2024, 06:56 Benzina Gasolio Blue Super Blue Diesel servito 2,074 € 2,054 € 2,224 € 2,154 € self 1,864 € 1,844 € 2,014 € 1,944 €