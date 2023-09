It-alert, sistema di allarme pubblico: anche i lecchesi riceveranno un sms di prova

It-alert, sistema di allarme pubblico: martedì 19 settembre anche i cittadini lecchesi riceveranno sul proprio cellulare un messaggio di allerta.

It-alert, sistema di allarme pubblico: il 19 settembre il test coinvolgerà anche i meratesi

Si tratterà tuttavia di un test utile alla Regione, in questa che è ancora una fase sperimentale, per mettere a punto il nuovo sistema, finalizzato, rispetto ad un determinato evento avvenuto o imminente, a consentire una comunicazione e la relativa diffusione rapida delle prime informazioni su possibili situazioni di pericolo, oltre che incentivare la popolazione ad una maggiore consapevolezza dei rischi e dell'adosizione di misure di prevenzione e salvaguardia.

Una volta che sarà a regime, il servizio It-alert, recapitera via sms anche messaggi per annunciare, ad esempio, l’arrivo di precipitazioni intense, come quelle devastanti che si sono abbattute in Lombardia, colpendo anche il Meratese, nel corso del mese di agosto. Il prossimo 19 settembre il messaggio, salvo cambi di programma, sarà recapitato intorno alle 12.

Nel corso dei mesi di settembre e ottobre verranno svolti ulteriori test nelle rimanenti regioni italiane, che potrebbero coinvolgere anche il territorio lombardo, in particolare alcune province. Di seguito il calendario con le date definite:

• 14 settembre: Piemonte (Varese, Milano e Pavia)

• 19 settembre: Lombardia

• 21 settembre: Veneto (Brescia e Mantova)

• 26 settembre: Provincia Autonoma di Trento (Brescia)

• 13 ottobre: Provincia Autonoma di Bolzano (Sondrio)

Le date indicate potrebbero subire variazioni nel caso in cui i sistemi regionali di protezione civile dovessero essere impegnati in attività connesse ad eventuali allerte o per situazioni di emergenza.