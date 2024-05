Un appuntamento con la magia comica che strapperà applausi e risate a tutti. Così l’associazione Fabio Sassi ha deciso di festeggiare i propri 35 anni di attività, con uno spettacolo che andrà in scena giovedì 16 maggio alle 21, sul palco del cineteatro Manzoni dell’oratorio di Merate, in via Papa Giovanni XXIII, al civico 23. Ad intrattenere gli spettatori ci sarà il noto comico e mago Raul Cremona con il suo show «Bravissssssimo!».

Raul Cremona sul palco per i 35 anni della Fabio Sassi

«Ci sarà all’inizio un momento istituzionale per i 35 anni dell’associazione, poi Raul presenterà in scena un excursus dei suoi personaggi più famosi, che negli anni ha portato in tv - ha spiegato Giovanna De Capitani, fondatrice insieme al marito Maurizio Rezzoli dell’agenzia di spettacolo che organizza l’evento, la Duepunti Srl di Cernusco Lombardone - Sul palco con lui ci sarà il suo storico musicista, Marco Castelli. Sono nel settore ormai da 30 anni e conosco gli artisti da molto tempo, c’è un rapporto personale e diretto. Quando ho contatto Raul e gli ho spiegato l’iniziativa ha subito dato la disponibilità».

A conclusione della serata è poi previsto n momento di condivisione e socialità: «Dopo lo spettacolo vorremmo organizzare un brindisi nel portico esterno al teatro» assicura Giovanna De Capitani.

I partner dell’iniziativa sono la parrocchia di Sant’Ambrogio, il Giornale di Merate e il gruppo editoriale Netweek, oltre ovviamente alla Duepunti.

E’ già possibile acquistare i biglietti per lo spettacolo (prezzo 25 euro) su Eventbrite (https://raulcremona-merate.eventbrite.com) oppure direttamente al cineteatro il 10 maggio a partire dalle 21.15.