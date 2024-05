Gli studenti di Ingegneria Biomedica del Politecnico di Milano hanno fatto tappa a Merate per visitare Permedica, l’azienda leader nella produzione e distribuzione di prodotti per artroplastica di anca, ginocchio e spalla.

Studenti di Ingegneria Biomedica del Politecnico di Milano in visita a Permedica

Ricevuta da Stefano Camesasca e da Federico Perego la comitiva ha avuto la possibilità nel corso di una mattinata intera di toccare con mano tutte le varie fasi del processo produttivo, dalla materia prima al prodotto finito, passando per la forgiatura, stampa 3D, lavorazione meccanica, isole robotizzate...

Nel corso dell’incontro Camesasca e Perego hanno poi presentato i nuovi prodotti e i progetti futuri che sta mettendo a punto l’azienda meratese. Insomma si è trattato di un’opportunità straordinaria che ha permesso ai 25 studenti anche di approfondire i potenziali sbocchi per un ingegnere biomedico nel mondo del lavoro e in particolare in un’impresa leader come Permedica.

Gli studenti di Ingegneria Biomedica fanno parte di un’associazione studentesca che organizza periodicamente incontri di networking e visite nelle aziende per avvicinare gli studenti al mondo del lavoro. Con reciproci vantaggi...