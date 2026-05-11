Un investimento vero per il futuro del territorio, per la sua mobilità, per la sua economia e per la sua occupazione. Così oggi, lunedì 11 maggio 2026, è stata definita la nuova motonave ibrida Olimpia, che prenderà servizio sul Lago di Como ed è stata ufficialmente inaugurata a Lecco alla presenza del Ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini.

La nuova unità Olimpia, dotata di propulsione ibrida e con una capacità di 350 passeggeri, nasce con l’obiettivo di rafforzare ulteriormente i collegamenti sul lago, offrendo un’esperienza di viaggio più confortevole e sostenibile per residenti e turisti. Gemella della motonave Ambrosiana, inaugurata soltanto lo scorso settembre 2025, la nuova imbarcazione ibrida prenderà servizio in estate rafforzando ulteriormente la capacità di trasporto dell’Ente Governativo che raggiunge così quota 101 unità navali della propria flotta. Olimpia è in grado di navigare in modalità completamente elettrica per oltre due ore, raggiungendo una velocità di sei nodi o anche superiore, contribuendo così a ridurre sensibilmente le emissioni di CO₂ nell’ambiente.

La nave è stata realizzata inizialmente a Trieste; successivamente è stata smontata, trasportata via camion fino a Dervio e infine riassemblata e completata. Un’operazione che rappresenta un caso pressoché unico in Italia, se non addirittura in Europa.

Inaugurata a Lecco la motonave ibrida “Olimpia”: un investimento strategico per il futuro del Lago

Sotto un cielo plumbeo (ma la pioggia ha risparmiato il taglio del nastro), la nave ormeggiata all’imbarcadero cittadino è stata presentata dal gestore governativo della Navigazione Laghi Pietro Marrapodi, che con orgoglio ha rimarcato il grande impegno riservato ai laghi, al Lago di Como e al Lago di Lecco, con investimenti per oltre 100 milioni di euro. «Stiamo dando opportunità concrete al territorio, basti pensare alle 73 assunzioni a tempo indeterminato e al cantiere di Dervio. Il trasporto pubblico lacustre rappresenta un asset strategico al quale il Ministro Matteo Salvini, per il tramite della Gestione Governativa, sta riservando il massimo impegno per rendere il lago una vera e propria autostrada che funga da alternativa agli spostamenti veicolari tra le località del lago. Solo nel 2026 sono in programma bandi di gara per l’affidamento di attività di refitting e rinnovamento flotta per oltre 23 milioni di euro, oltre all’avvio entro l’anno dei lavori per la riqualificazione del Cantiere navale di Dervio. Tutto questo avviene in linea con il cronoprogramma individuato nella redazione del Piano industriale 2024-2029 (con proiezioni al 2034) dell’Ente, che, oltre ad investimenti in rinnovamento flotta/infrastrutture e digitalizzazione per oltre 117 milioni di euro, porterà con sé ricadute positive anche in termini di indotto occupazionale ed economico territoriale.”

Dello stesso avviso Alessandro Morelli, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ha ricordato come il nome della nave, Olimpia appunto, sia stato scelto da migliaia di persone attraverso un sondaggio. «Un nome che richiama un momento storico importante, legato anche al Lario, quello delle Olimpiadi. Olimpia solcherà il Lago di Como ricordandoci la grande opportunità olimpica: un evento che rappresenta un potente acceleratore di sviluppo, soprattutto per infrastrutture e turismo. Abbiamo saputo cogliere un grande volano di investimenti pubblici e privati, creando nuove opportunità per il territorio e per le future generazioni».

La motonave Olimpia si distingue per le sue caratteristiche tecniche e per le dotazioni pensate per garantire comfort e funzionalità ai passeggeri. L’unità ha una capacità complessiva di 350 persone, di cui 261 sedute e 4 posti dedicati a persone con mobilità ridotta. Le dimensioni prevedono una lunghezza fuori tutto di 35 metri, una larghezza massima di 7,50 metri, un’altezza di costruzione di 3,20 metri e un’immersione di progetto pari a 1,70 metri. La velocità contrattuale raggiunge i 12,5 nodi, rendendo la nave adatta a collegamenti rapidi ed efficienti lungo il lago.

A bordo, il comfort dei passeggeri è garantito da un salone principale climatizzato e da un’area bar e ristoro. La nave è inoltre dotata di un deposito biciclette con 12 posti e di prese per la ricarica delle e-bike, a conferma dell’attenzione verso la mobilità sostenibile e multimodale. Sono presenti ampie aree esterne, sia coperte che scoperte, che permettono una fruizione panoramica del viaggio, mentre i servizi igienici sono distribuiti sul ponte principale e su quello superiore per assicurare la massima comodità durante la navigazione.