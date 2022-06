E’ partita lunedì 6 giugno l’attuazione in Lombardia del programma nazionale Garanzia di occupabilità dei lavoratori - Gol, al momento rivolto ad ampie categorie di persone d’età compresa tra 30 e 65 anni, che con l’adesione alla misura possono aumentare il proprio livello di occupabilità, intraprendendo un percorso finalizzato all’inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro, anche attraverso corsi di formazione.

Garanzia di occupabilità dei lavoratori: Lecco prima in Lombardia

Dopo 7 giorni di applicazione della misura, sono già 251 le persone profilate dai Centri per l’impiego di Lecco e Merate, compreso il Collocamento disabili e fasce deboli (pari al 16,7% sul totale regionale), con una media giornaliera di circa 36 utenti, in linea con gli obiettivi programmati da Regione Lombardia. La Provincia di Lecco si colloca al primo posto in Lombardia come stato di avanzamento lavori rispetto al percorso programmato.

“L’avvio di Gol - commentano la Presidente Alessandra Hofmann e il Consigliere provinciale delegato al Centro per l’impiego Carlo Malugani - rappresenta un passo in avanti fondamentale per l’attuazione delle politiche attive del lavoro nel territorio lecchese, in particolare per le persone che necessitano di aumentare la loro occupabilità per entrare o rientrare nel mercato del lavoro. Al contempo, grazie a Gol, anche le imprese del territorio possono beneficiare di un innalzamento del livello di competenze delle persone alla ricerca di un impiego. Gli ottimi risultati conseguiti nella prima settimana dai Centri per l’impiego di Lecco e Merate, insieme al Collocamento disabili e fasce deboli, ci spingono a proseguire su questa strada, per contribuire a rendere più dinamico e inclusivo il mercato del lavoro della provincia di Lecco. Stiamo lavorando per rafforzare la rete con gli attori del territorio, con l’obiettivo di raggiungere anche le persone fragili o inattive”.

La stipula del patto di servizio

La profilazione iniziale e la stipula del patto di servizio personalizzato con gli utenti di Gol sono funzionali all’individuazione del percorso di politica attiva del lavoro (reinserimento occupazionale, qualificazione e riqualificazione professionale, lavoro e inclusione) maggiormente idoneo a supportare le persone alla ricerca di un impiego.

Nella prima fase di attuazione, limitata alla predetta fascia d’età, possono beneficiare gratuitamente dei servizi di Gol le persone disoccupate che fruiscono di strumenti di sostegno al reddito come la Naspi e la Dis-Coll, i percettori del Reddito di cittadinanza e le persone fragili o svantaggiate (disoccupati da oltre 6 mesi, in carico ai servizi sociali o sociosanitari o inserite in progetti di inclusione sociale, persone con disabilità, uomini e donne senza impiego con almeno 55 anni, donne con più di 30 anni indipendentemente da un’eventuale condizione di fragilità, lavoratori con redditi da lavoro dipendente o autonomo inferiori alla soglia dell’incapienza prevista dalla normativa fiscale).

Rete territoriale Gol

Da alcuni mesi la Provincia di Lecco ha avviato il coinvolgimento degli attori del territorio lecchese (associazioni imprenditoriali, organizzazioni sindacali, Camera di Commercio, Ordine dei Consulenti del lavoro, operatori privati accreditati al lavoro e/o alla formazione) per il coordinamento della rete territoriale finalizzata all’attuazione di Gol.

L’attivazione di una dote

Dal prossimo 20 giugno i beneficiari di Gol potranno richiedere l’attivazione di una dote, un insieme di servizi al lavoro e/o alla formazione gratuiti, a cui corrisponde uno specifico budget, entro i cui limiti il beneficiario e l’operatore accreditato ai servizi al lavoro che lo prende in carico definiscono le azioni da intraprendere per la ricerca di un impiego.

Gli operatori dei Centri per l’impiego di Lecco e Merate ricevono su appuntamento per la registrazione e la profilazione degli utenti interessati al programma Gol.

Per ulteriori informazioni

Centro per l’impiego di Lecco

telefono 0341 295448 – 295586, email centroimpiego.lecco@provincia.lecco.it

Collocamento Disabili e Fasce deboli

telefono 0341 295532 – 295533, email collocamento.obbligatorio@provincia.lecco.it

Centro per l’Impiego di Merate

telefono 0341 295702 – 295706, email centroimpiego.merate@provincia.lecco.it