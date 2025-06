Trenord ha confermato il proprio impegno a garantire l’assistenza alle persone con disabilità anche nei casi in cui, durante la sospensione del servizio ferroviario, non sia previsto un interscambio diretto tra treno e autobus sulla tratta Colico–Lecco. A renderlo noto è Silvano Stefanoni, ex sindaco di Lierna e Presidente del Consiglio Regionale Lombardo dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti (UICI), che ieri, 16 giugno 2025, primo lunedì dell'estate senza treni, aveva denunciato un grave episodio di disattenzione nei confronti di una passeggera disabile visiva.

Estate senza treni: dopo la denuncia Trenord conferma assistenza ai non vedenti

La segnalazione riguardava quanto accaduto il 12 giugno alla stazione di Colico, dove una donna non vedente era stata lasciata senza assistenza al momento della partenza. "Accogliamo con favore questa conferma – ha dichiarato Stefanoni – Tuttavia, non possiamo non esprimere rammarico per il ritardo con cui tale chiarimento è giunto, solo dopo nostri ripetuti solleciti. La prima segnalazione, infatti, risale al 12 giugno, ma è rimasta priva di adeguato riscontro nei tempi auspicabili."

Pur apprezzando l’impegno dimostrato da Trenord nell’organizzare l’assistenza per il viaggio della Sig.ra Gossi, previsto per il 19 giugno, il Presidente dell’UICI Lombardia ha sottolineato l’importanza di una comunicazione tempestiva, chiara e puntuale: "Per le persone con disabilità visiva, la qualità dell’assistenza non è un servizio accessorio, ma un requisito essenziale per potersi muovere in autonomia e sicurezza."

"Un episodio come quello del 12 giugno – ha aggiunto Stefanoni – non deve più ripetersi. Le persone con disabilità hanno gli stessi diritti di ogni altro passeggero. Chiediamo pertanto che l’attenzione nei confronti dell’utenza più fragile non sia mai trascurata, nemmeno in situazioni di emergenza o di riorganizzazione dei servizi."

L’UICI Lombardia rinnova la propria disponibilità a collaborare con istituzioni e aziende di trasporto per migliorare accessibilità e fruibilità dei servizi, nel pieno rispetto dei diritti di tutti i cittadini.