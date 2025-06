Primo lunedì senza treni: code per i bus in stazione a Lecco

Oggi, 16 giugno 2025, è il primo lunedì senza treni: fino al 14 settembre 2025, infatti la linea ferroviaria Lecco–Sondrio–Tirano è completamente chiusa al traffico ferroviario per lavori infrastrutturali programmati.

Primo lunedì senza treni

Il primo lunedì senza treni coincide anche con uno sciopero nazionale del personale del trasporto ferroviario (dalle 03:00 del 16 giugno alle 02:00 del 17 giugno), con possibili ulteriori disagi.

La chiusura della linea coinvolge anche le linee secondarie e intermedie, con l’attivazione di un servizio sostitutivo con autobus organizzato da Trenord. Ieri, domenica ieri, il debutto del servizio sostitutivo su gomma ha messo in evidenza qualche criticità, in particolare per i e i turisti diretti sul Lago . Code si sono registrate in mattinata soprattutto in stazione a Lecco e ne pomeriggio a Varenna ma in generale il sistema ha tenuto. Tanti hanno scelto il battello.

Code per i bus in stazione a Lecco

Stamattina la situazione in stazione a Lecco è andata via via facendosi più affollata. Quasi tutti i presenti erano a conoscenza della criticità, ma molti non si aspettavano comunque un tale affollamento per salire sui bus (complice anche lo sciopero e la chiusra delle scuole che avevano portato a ipotizzare una minore affluenza allo scalo ferroviario di Lecco). In diversi hanno lamentato il fatto che risulta impossibile, in queste condizioni, riuscire ad arrivare sul luogo di lavoro in orario se non anticipando decisamente la "levataccia mattutina". "Non esistono solo i turisti - ha commentato un uomo diretto a Varenna per lavoro - Ci sono anche i lavoratori e noi siamo penalizzati".

Ecco tutte le foto scattate questa mattina e a seguire dopo la galleria di immagini, le informazioni sui bus

Ricordiamo ancora una volta le informazioni sui bus sostitutivi

1. Lecco → Colico

Frequenza : circa ogni 15 minuti

Prima corsa : ore 05:40

Ultima corsa : ore 21:00

Fermate previste: tutte le stazioni intermedie (es. Abbadia Lariana, Mandello, Lierna, Varenna)

2. Colico → Sondrio/Tirano

Autobus coordinati con l'arrivo dei bus da Lecco

Orari indicativi da Colico verso Sondrio: 06:00, 07:00, 08:00 e a seguire con cadenza regolare

Proseguimento verso Tirano tramite navette locali con partenze ogni ora circa

3. Sondrio → Tirano (e viceversa)

Autobus diretti e locali attivi tutto il giorno

Prime corse : da Sondrio 06:14 / da Tirano 05:35

Ultime corse: intorno alle 20:15

I bus sostitutivi partono e arrivano davanti alle stazioni ferroviarie (es. Piazzale della stazione di Lecco, Colico, Sondrio, Tirano). Alcune corse dirette non effettuano fermate intermedie, altre invece collegano tutte le stazioni del percorso.

📄 Dove scaricare gli orari completi

Mario Stojanovic