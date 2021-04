“Il nostro obiettivo è di effettuare 100.000 vaccinazioni al giorno. Un traguardo raggiungibile a patto che in Lombardia arrivino nuove dosi da mettere a disposizione dei nostri centri vaccinali”. Lo ha detto il Governatore di Regione Lombardia Attilio Fontana che nella mattinata di oggi, giovedì 22 aprile 2021 ha fatto visita al nuovo hub per le vaccinazioni realizzato a Milano al ‘Palazzo delle Scintille’. Una visita che precede quella che il numero uno del Pirellone farà domani a Lecco.

Domani il Governatore Fontana a Lecco e Cernusco per visitare i centri vaccinali

Il presidente infatti, tra la tarda mattinata e il primo pomeriggio di venerdì 23 aprile 2021 visiterà i due hub massivi attualmente operativi in provincia di Lecco (in attesa dell’apertura, lunedì 26 aprile di quello nella sede della Comunità Montana a Barzio).

La prima tappa sarà nel Capoluogo per toccare con mano l’andamento della campagna vaccinale al Palataurus di Viale Brodolini. Quindi il trasferimento nel Meratese, a Cernusco Lombardone, nel polo allestito negli spazi messi a disposizione dall’azienda Technoprobe.

Come va la campagna vaccinale

“Ieri, in Lombardia – ha aggiunto Fontana – siamo arrivati a 68.000 somministrazioni, adesso ci troviamo a rallentare a causa della carenza di vaccini. Abbiamo bisogno di implementare la fornitura, così potremo anche arrivare a quota 100.000 al giorno”. In provincia di Lecco, ad oggi, ha ricevuto almeno la prima dose il 2.93% della popolazione (clicca qui per tutti i dati comune per comune)