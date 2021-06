Dal 7 giugno open day per 1300 over 60 non vaccinati: dosi senza prenotazione per i residenti di 12 paesi. Le date e le destinazioni Comune per Comune

Dal 7 giugno open day per 1300 over 60 non vaccinati: dosi senza prenotazione per i residenti di 12 paesi della nostra provincia. Come annunciato nei gironi scorsi infatti per aumentare la percentuale di copertura vaccinale dei cittadini lombardi over60, Regione Lombardia ha previsto una campagna di accesso libero per i piccoli Comuni (popolazione inferiore a 3.000 abitanti e inferiore 5.000 abitanti Milano e Monza e Brianza) con percentuale di non vaccinati over 60 superiore alla media regionale del 21,7% ( secondo i dati rilevati al 18 maggio).

Dal 7 giugno open day per gli over 60 non vaccinati di 12 paesi lecchesi

“Nella nostra ATS Brianza – spiega il Direttore Generale Silvano Casazza - sono 25 i piccoli Comun, 12 dei quali in provincia di Lecco, che rispondono alle caratteristiche, i cui cittadini over 60 non vaccinati potranno recarsi al centro vaccinale più vicino senza appuntamento. Abbiamo individuato giornate specifiche, in base alla numerosità dei soggetti coinvolti, grazie alla collaborazione delle Asst e dei Sindaci. Saranno circa 1300 cittadini in provincia di Lecco e 3400 in provincia di Monza ad avere questa possibilità".

I Comuni coinvolti in provincia di Lecco sono Barzio, Castello Brianza, Cremella, Cremeno, Erve, Imbersago, Lierna, Margno, Pagnona, Primaluna, Sirtori, Sueglio.

I Comuni coinvolti in provincia di Monza Brianza sono Aicurzio, Burago Di Molgora, Camparada, Correzzana, Caponago, Mezzago, Misinto, Ornago, Renate, Roncello, Ronco Briantino, Sulbiate, Veduggio Con Colzano.

"A seguire, per ampliare il più possibile la copertura vaccinale, l’iniziativa sarà proposta anche ai Comuni con popolazione target superiore alle 3.000 persone"

Le date e le destinazioni Comune per Comune