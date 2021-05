Scattano gli open day: vaccinazioni senza prenotazione per gli over 60 di 12 Comuni della provincia di Lecco.

Si tratta di paesi, tutti con meno di 3000 abitanti che, alla data del 18 maggio scorso avevano una percentuale di over 60 vaccinati inferiore alla media regionale che si attesta al 21%. Proprio per questo motivo regione Lombardia e le Ats, e tra queste quella della Brianza, hanno deciso di promuovere dei veri propri open day, “ovvero giornate in cui gli ultrasessantenni che ancora non hanno ricevuto alcuna dose di vaccino anti Covid potranno accedere liberamente alle somministrazioni, senza prenotazione” spiegano dalla nostra Agenzia di Tutela della Salute..

Per organizzare al meglio l’iniziativa proprio nella giornata di oggi, venerdì 28 maggio 2021, si è svolta una riunione tra Ats e i sindaci dei Comuni coinvolti che, stando ai dati di Regione Lombardia, sono Sirtori, Castello Brianza, Imbersago, Primaluna, Lierna, Cremella, Cremeno, Barzio, Erve, Margno, Pagnona e Sueglio.

Chiari gli obiettivi di questi open day: da una parte offrire una possibilità in più ai cittadini che, per un motivo o per l’altro, non sono ancora riusciti a prenotare un appuntamento, e dall’altra evitare che che si creino sacche di resistenza del Covid e, in futuro, un nuovo aumento dei contagi.

Le date e le location degli open day

“Le date e le location specifiche, ovvero gli hub massivi del territorio, di questi open day verranno concordate nei prossimi giorni con gli amministratori dei Comuni coinvolti” aggiungono da Ats.

Niente open day per i maturandi

Niente open day per i maturandi invece come ha confermato nei giorni scorsi la vice presidente di Regione Lombardia Letizia Moratti. “Per quanto riguarda i maturandi non abbiamo bisogno di fare degli open day ad hoc. Il 2 giugno, infatti, apriamo le prenotazioni per tutti gli over 16. In questo momento siamo assolutamente fiduciosi di vaccinare tutti i maturandi entro le date di fine scuola e delle vacanze. Se non sarà così naturalmente ci attiveremo per verificare anche altre opportunità. Monitoreremo comunque in maniera molto attenta questa situazione”