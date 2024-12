Una grande festa per il territorio assieme a oltre mille persone. Ieri, sabato 14 dicembre 2024, al Palazzetto Aquamore di Merate è stata celebrata una ventiduesima edizione del Premio Costruiamo il Futuro straordinaria, con numeri mai raggiunti in precedenza. Sono stati infatti distribuiti nelle province di Lecco e Monza Brianza premi per un totale di 113mila euro a 60 associazioni impegnate in ambito sociale, culturale, sportivo e ambientale, sottoforma di assegni da mille a cinquemila euro e forniture tecnico- sportive. Ad aggiudicarsi il Premio Intesa Sanpaolo da 5000 euro è Ali per la Scuola, associazione di Calolziocorte che realizza attività di sostegno a favore di asili, scuole elementari e medie. Riconoscimento da 5000 euro anche per Ragni di Lecco.

"Costruiamo il futuro": 5000 euro all'associazione calolziese "Ali per la scuola" e ai Ragni di Lecco

L’obiettivo dell’iniziativa è infatti supportare in modo concreto – grazie al contributo del main partner Intesa Sanpaolo e di realtà come Fondazione Cariplo, Fondazione Allianz UMANA MENTE e Fondazione Grimaldi Onlus – il lavoro prezioso degli enti di piccole dimensioni che ogni giorno s’impegnano per favorire integrazione, inclusione e assistenza, dimostrando una costante attenzione nei confronti di chi manifesta un bisogno in diverse aree della Regione. Oltre alla Brianza, il Premio Costruiamo il Futuro fa infatti tappa anche a Milano, Bergamo, Valtellina e Valcamonica: soltanto quest’anno, considerando tutt’e cinque le edizioni lombarde, sono stati distribuiti in totale 454mila euro a 250 associazioni.

219 le associazioni che hanno fatto domanda

A questa nuova edizione del Premio in Brianza hanno dunque preso parte enti del Terzo settore, come le associazioni di volontariato e le organizzazioni non profit, che promuovono progetti nell’area della Provincia di Lecco e Monza Brianza e hanno partecipato al bando pubblicato sul sito costruiamoilfuturo.it (il termine per presentare la domanda scadeva il 15 novembre 2024). A effettuare la selezione tra le 291 associazioni che hanno fatto domanda quest’anno (ben 112 quelle che lo hanno fatto per la prima volta) è stato un Comitato d’onore che si è riunito il 29 novembre a Merate.