Coronavirus, 246 casi nella provincia di Lecco

Aggiornamento dati

Continuano a calare i posti occupati nelle terapie intensive degli ospedali lombardi

Aggiornamento dati coronavirus di oggi, domenica 27 marzo 2022: sono 246 i casi registrati nella provincia lecchese.

Coronavirus, aggiornamento dati dalla Lombardia

Ecco i dati della Lombardia registrati nella giornata di oggi, domenica 27 marzo 2022: 6.783 nuovi contagi. Qui di seguito il dettaglio:

I tamponi effettuati: 52.673, totale complessivo: 34.677.206

totale complessivo: 34.677.206 I nuovi casi positivi: 6.783

I guariti/dimessi totale complessivo: 2.309.919 (+5.686)

In terapia intensiva: 44 (-1)

I ricoverati non in terapia intensiva: 928 (+13)

In isolamento domiciliare: 153.331 (+1.071)

I decessi, totale complessivo: 39.189 (+14)

I contagi per provincia

Milano: 2.226;

Bergamo: 411;

Brescia: 847;

Como: 401;

Cremona: 198;

Lecco: 246 ;

; Lodi: 127;

Mantova: 309;

Monza e Brianza: 626;

Pavia: 343;

Sondrio: 101;

Varese: 544.

