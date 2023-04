Coronavirus: 18 casi in 24 ore a Lecco

Situazione stabile sul fronte Coronavirus secondo il report settimanale diffuso come ogni venerdì da Regione Lombardia. 213 le persone ricoverate nei reparti ordinari degli ospedali lombardi, cinque in meno rispetto alla scorsa settimana. Tre invece (sette giorni fa era una sola) i pazienti nei reparti di Terapia intensiva. 36 le vittime in Lombardia in una settimana (sette giorni fa i decessi erano stati 48).

Coronavirus: i dati lombardi

Dall'inizio della pandemia:

- Decessi: 45.736;

- Dimessi guariti: 4.084.909;

- Tamponi totali: 45.335.887;

- Casi totali positivi: 4.135.721.

I casi per provincia

Ecco invece l'incremento dei casi positivi per provincia tra giovedì 30 marzo e mercoledì 29 marzo:

Milano: 223 di cui 106 a Milano città;

Bergamo: 59;

Brescia: 68;

Como: 46;

Cremona: 24;

Lecco: 18; (la scorsa settimana 24)

Lodi: 32;

Mantova: 33;

Monza e Brianza: 51;

Pavia: 36;

Sondrio: 10;

Varese: 34.