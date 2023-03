La scorsa settimana era stato raggiunto quel tanto agognato zero, numero corrispondente alle persone ricoverate nei reparti di terapia intensiva a causa del Coronavirus. A sette giorni di distanza le Rianimazioni, non sono più vuote, ma c'è un solo paziente in cura. E' quanto emerge dal report settimanale sulla situazione epidemiologica diffuso come ogni venerdì da Regione Lombardia.

Coronavirus: 48 vittime in una settimana in Lombardia

A ieri, come detto, un paziente risultava in terapia intensiva. Aumentati, rispetto alla scorsa settimana i pazienti con sintomi e positivi al virus ricoverati nei reparti ordinari: sono 218 mentre 7 giorni fa erano 186. 48 le vittime negli ultimim7 giorni, esattamente come la scorsa settimana.

I dati lombardi

Dall'inizio della pandemia e fino a ieri:

- Decessi: 45.700;

- Dimessi guariti: 4.080.528;

- Tamponi totali: 45.278.074;

- Casi totali positivi: 4.131.440.

I casi per provincia

Ecco invece l'incremento dei casi positivi per provincia tra giovedì 23 marzo e mercoledì 22 marzo:

Milano: 263 di cui 118 a Milano città;

Bergamo: 60;

Brescia: 60;

Como: 39;

Cremona: 40;

Lecco: 24 (la scorsa settimana 30)

Lodi: 30;

Mantova: 19;

Monza e Brianza: 63;

Pavia: 43;

Sondrio: 3;

Varese: 48.

La situazione in Italia

Secondo il bollettino settimanale del Ministero della Salute in Italia tra il 17 il 23 marzo 2023 sono stati registrati 22.256 nuovi casi di Coronavirus. 183 in tutto le vittime. La settimana precedente erano stati rilevati 23.730 contagi e 212 decessi. Sono stati effettuati 442.154 tamponi, in calo del 2,3% rispetto alla settimana precedente (452.747). Il tasso di positività è al 5%.