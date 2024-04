E' Montevecchia il Comune più ricco della provincia di Lecco. E' quanto emerge dai dati pubblicati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze relativi ai redditi italiani dichiarati nel 2023, con riferimento all'anno di imposta 2022.

Comuni più ricchi: ecco la classifica della provincia di Lecco

A livello nazionale, il primato spetta a Portofino con un reddito medio di 90.610 euro per persona, grazie ai suoi 301 contribuenti. Lajatico, in provincia di Pisa, si classifica al secondo posto con 52.955 euro, seguito da Basiglio (Milano) nella con 49.524 euro.

Ma nella zona alta della classifica come detto troviamo anche un comune della provincia di Lecco. Si tratta di Montevecchia che con i suoi euro 32.695 euro annui di reddito medio pro capite è 25esimo in tutto il Paese.

Ma andiamo a vedere la situazione interna alla nostra provincia. Ovviamente a dominare, e non poteva essere altrimenti, è Montevecchia con una variazione di +2.079 euro rispetto all'anno precedente. Secondo posto per un altro paese del Meratese, ovvero Imbersago che cresce di +1.036 euro. Medaglia di bronzo per Varenna, la perla del Lago che rispetto all'anno precedente perde invece -9.331 euro.

Nella top ten lecchese figurano anche le due principali città ovvero il capoluogo e Merate. Lecco con i suoi 36.175 contribuenti ha un reddito medio pro capite di 27.800 euro con una variazione rispetto al 2021 di +1.585 euro. A livello nazionale è il settimo capoluogo di provincia più ricco dello stivale ( i primi sei sono Milano, Monza, Bergamo, Pavia, Treviso e Padova). Merate conta invece 11.438 contribuenti, ha un reddito medio pro capite di 27.793 euro con una variazione rispetto al 2021 di +1.240 euro.

Spicca per il valore più contenuto il comune di Pagnona dove il reddito medio si ferma a 15.619 euro, uno dei dati più bassi della Lombardia. In fondo alla classifica anche il Comune più piccolo d'Italia, Morterone, che conta 28 contribuenti e rispetto al 2021 ha una variazione negativa di -1.424 euro.

In generale in coda ci sono piccoli Comuni della Valsassina e del Lago, tutti con un reddito medio pro capite annuo inferiore a 21mila euro.