Dove abitano i "Paperoni" d'Italia? Varenna nella top five dei Comuni più ricchi

Dove abitano i "Paperoni" d'Italia? Varenna ella top five dei Comuni più ricchi. A stilare la speciale classifica 2023 è la Cgia di Mestre, in base ai redditi 2021. Chiaramente stiamo parlando di medie, dunque è chiaro che i Municipi dove risiedono dei milionari sono decisamente "avvantaggiati" in questa graduatoria. E infatti al primo posto c'è Lajatico, in provincia di Pisa, dove abita il tenore Andrea Bocelli. Ma la nostra "Perla del Lago", sede della stupenda e sempre più visitata Villa Monastero, è davvero in una posizione altissima!

Lajatico, dunque, è al primo posto: i suoi 985 contribuenti nel 2021 hanno dichiarato un reddito complessivo Irpef medio pari a 54.708 euro. Influisce sicuramente (senza volergli fare i conti in tasca), il patrimonio del noto tenore, che certamente avrà alzato la media.

Al secondo posto tra i comuni più ricchi troviamo Basiglio, in provincia di Milano, da sempre una delle realtà più ricche del Paese con 49.325 euro, seguita da un'altra località "Vip", Portofino, con 45.617 euro pro capite. Completano la "top cinque" Bogogno (Novara) con 42.366 euro e Varenna (Lecco) con 42.254 euro.

La situazione della provincia di Lecco

Scorrendo la classifica dei primi 50 Comuni più ricchi troviamo anche in 28esima posizione troviamo Montevecchia con 33.124 euro e in 44esima posizione Imbersago con 31.518 euro. Nessuno dei Comuni della nostra provincia si trova nella classifica dei 50 Municipi con reddito complessivo medio più basso.

I capoluoghi di provincia

Il primo capoluogo di provincia in classifica è Milano (12esimo posto con 37.189 euro). Seguono Monza al 33esimo con 32.237 euro, Bergamo al 39esimo con 31.883 euro e Pavia al 57esimo con 30.606 euro. Via via troviamo Bologna al 92esimo posto con 29.480 euro, Roma al 120esimo con 28.646 euro, Bolzano al 133esimo con 28.473 euro, Firenze al 186esimo con 27.636 euro, Trento al 255esimo con 27.059 euro, Torino al 290esimo con 26.840 euro.

Il Comune più povero è in provincia di Como

Lo studio della Cgia di Mestre conferma il divario reddituale tra Nord e Sud: il primo Comune del Mezzogiorno è Sant’Agata li Battiati (Catania) che, grazie a un reddito Irpef complessivo medio del 2021 pari a 28.055 euro, si piazza al 152° posto a livello nazionale.

Ma non mancano le sorprese. Come ad esempio il Comune più povero. Vi sareste mai immaginati che si trattasse di una località al confine con la Svizzera? E invece è proprio così: si tratta di Cavargna (Como), dove i 94 residenti dichiarano in media 6.314 euro. E sono del Nord tutti i primi sei Municipi più poveri

Castelmagno (Cuneo) 40 abitanti, 7.986 euro

Gurro (Verbania) 139 abitanti, 8.149 euro

Valle Cannobina (Verbania) 311 abitanti, 8.434 euro

San Nazzaro Val Cavargna (Como) 151 abitanti, 8.809 euro

Val Rezzo (Como) 69 abitanti, 9.648 euro.

Il primo Comune del Sud è Dinami (Vibo Valentia), dove la media dei 1.215 abitanti è 9.806 euro.

