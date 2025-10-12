Celebrati i 25 Maestri che hanno fatto la storia del nostro commercio

Una cerimonia per celebrare i “Maestri del commercio” che per 25, 40 e 50 anni sono stati dietro il bancone offrendo un servizio importante a tutta la comunità. L’iniziativa si è tenuta oggi, domenica 12 ottobre 2025, alle 10.30 nella sala conferenze del Palazzo del Commercio in piazza Garibaldi a Lecco.

L’iniziativa organizzata da 50&Più

L’evento è stato organizzato dall’associazione 50&Più Lecco che ha consegnato 25 onorificenze a commercianti che si sono distinti per la lunga carriera.

Cinque gli operatori con oltre 25 anni di attività: a loro è stata conferita l’aquila d’argento; dieci con 40 anni (aquila d’oro) e infine dieci con mezzo secolo (aquila di diamante).

Presenti sul palco il presidente di Confcommercio Antonio Peccati e il presidente di 50&Più Lecco Eugenio Milani. In sala invece oltre ai premiati con le loro famiglie e ai sindaci del territorio c’era anche il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Giacomo Zamperini che ha ricordato l’impegno della Regione nel sostenere le attività commerciali.

Peccati: “Premiamo commercianti che hanno raggiunto traguardi importanti”

“È con grande piacere che accogliamo tutti voi alla cerimonia di consegna dei riconoscimenti “Maestri del Commercio” – ha detto Peccati – Un appuntamento speciale con cui vogliamo celebrare, insieme agli amici di 50&Più Lecco, chi, con passione, tenacia e spirito di servizio, ha dedicato una vita al commercio, diventando un punto fermo nelle nostre comunità. Oggi premiamo 25 commercianti della Provincia di Lecco che hanno raggiunto traguardi davvero importanti: 25, 40 e addirittura 50 anni di attività! Dietro ognuno di loro c’è una bottega, un negozio, un’attività cresciuta nel tempo… ma soprattutto c’è una persona che ha saputo costruire fiducia, creare relazioni, restare al passo con i cambiamenti senza mai perdere il contatto umano. Con questa iniziativa vogliamo dire grazie. Grazie per la dedizione, per la professionalità e per il contributo prezioso dato allo sviluppo economico e sociale del nostro territorio. Siete voi, oggi, i protagonisti. E siamo onorati di potervi rendere omaggio”.

Milani: “L’iniziativa mette in risalto la cultura del lavoro del nostro territorio”

“Oggi è una giornata di festa per tutti coloro che hanno svolto un’attività commerciale – ha detto Milani – e abbiano lavorato per 25, 40 e 50 anni. Questa è un’occasione importante perché mette in risalto una cultura del nostro territorio che è basata sui valori del lavoro. E i traguardi che avete raggiunto dietro un banco o gestendo attività nel settore del turismo, dei servizi o della ristorazione meritano di essere adeguatamente festeggiati”.

25 anni di attività

A essere premiati per i 25 anni di attività sono stati Carlo Bodega (Trattoria Bodega di Abbadia), Elida Riva (Carnio Onoranze Funebri di Casatenovo), Marta Castelnuovo (Nell Caffè di Civate), Pamela Panzeri (Ladies di Oggiono) e Rino Nasatti (Trattoria Belom di Pescate).

40 anni di attività

Per i 40 anni hanno ricevuto il premio Isabella Fumagalli (Libreria dei Ragazzi di Bulciago), Oriano Carnio (Carnio Onoranze Funebri di Casatenovo), Maria Ligari (Hotel Aurora di Colico), Franca Cavagnoli (Effeitalia di Lecco), Marco Fumagalli (Il Fruttorto di Lecco), Luca Spreafico (In-Formatica & Sistemi di Lecco), Roberto Cantù (Trattoria Cantù di Olginate), Aurelio Casiraghi (Macelleria Casiraghi di Osnago), Luigi Perego (Ideatre di Robbiate) e Giuditta Sozzi (E’ Luce di Valmadrera).

50 anni di attività

Hanno celebrato il superamento del traguardo dei 50 anni Achille Sala (Mary’s Bar di Costa Masnaga), Mariella Frigerio (Lariana Linoleum di Lecco), Giuseppina Gallarati (Gioielleria Gallarati di Lecco), Giuliano Isimbaldi (La Villa dei Pini di Lecco), Ermanno Manzoni (La Casa del Parrucchiere di Lecco), Massimo Rota (Venerota di Lecco), Marco Valseschini (Fratelli Valseschini di Lecco), Alessandra Soroldoni (Effepi di Merate), Carlo Rusconi (Hotel Bellavista di Valmadrera) e Carlo Molteni (Molteni Real Estate di Varenna).Ai 25 commercianti premiati sono stati consegnati un attestato e distintivo (anche una targa per quelli con 50 anni di attività alle spalle): “Aquila d’Argento” per 25 anni di attività, “Aquila d’Oro” per 40 anni e “Aquila di Diamante” per i 50 anni.