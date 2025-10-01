Una giornata di celebrazione, quindi, per rendere omaggio a chi con impegno e dedizione ha contribuito a rendere vive le comunità del territorio lecchese.

Domenica 12 ottobre 2025 Lecco celebra i protagonisti del commercio locale con la cerimonia dei Maestri del Commercio 2025, in programma alle ore 10.30 presso la sala conferenze di Palazzo del Commercio, sede di Confcommercio Lecco, in piazza Garibaldi. L’iniziativa è organizzata dall’associazione 50&Più Lecco e prevede la consegna di 25 onorificenze a commercianti che si sono distinti per la lunga carriera dietro il bancone.

Maestri del Commercio 2025: 25 esercenti premiati a Lecco

In particolare, saranno premiati:

5 operatori con oltre 25 anni di attività (provenienti da Abbadia, Casatenovo, Civate, Oggiono e Pescate);

10 operatori con 40 anni di attività (Lecco, Bulciago, Casatenovo, Colico, Olginate, Osnago, Robbiate e Valmadrera);

10 operatori con 50 anni di attività (Lecco, Costa Masnaga, Merate, Valmadrera e Varenna).

Secondo Eugenio Milani, presidente di 50&Più Lecco, “il riconoscimento per chi ha 25, 40 o 50 anni di attività vuole essere una giornata di festa per premiare quegli imprenditori che sono punto di riferimento nelle nostre comunità, grazie al legame speciale tra negozi e residenti”.

La giornata avrà inizio alle 8.30 con la messa presso la Basilica di San Nicolò a Lecco. Alle 10.15 è previsto il ritrovo nella sala di piazza Garibaldi, mentre la cerimonia ufficiale inizierà alle 10.30 con i saluti del presidente di Confcommercio Lecco, Antonio Peccati, dei rappresentanti delle istituzioni e dello stesso Eugenio Milani.

A seguire, la consegna dei riconoscimenti:

Aquila d’Argento per chi ha almeno 25 anni di attività;

Aquila d’Oro per gli operatori con almeno 40 anni di attività;

Aquila di Diamante, con diploma, distintivo e targa, per chi ha superato i 50 anni di carriera.

Una giornata di celebrazione, quindi, per rendere omaggio a chi con impegno e dedizione ha contribuito a rendere vive le comunità del territorio lecchese.