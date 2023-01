Caro Benzina? Ecco dove è più economica a Lecco

Nell'ultima settimana sono rimasti pressochè stabili i prezzi della benzina e questa, purtroppo, per le tasche di tutti, non è una gran bella notizia.

Secondo i dati raccolti dal ministero dell'Ambiente, la media nazionale della benzina in modalità self è stata pari tra il 9 e il 15 gennaio a 1,813 euro al litro (1,812 euro la settimana precedente), mentre quella del gasolio auto si è attestata a 1,863 euro, in lievissimo calo rispetto a 1,868 euro della prima settimana di gennaio.

Benzina: dove è più economica a Lecco

A distanza di una settimana dall'ultima analisi vi riproponiamo la rilevazione della situazione nella nostra provincia (qui i dati al 10 gennaio). I prezzi che vi mostriamo sono ordinati secondo l'ultimo aggiornamento a partire proprio da oggi, martedì 17 gennaio 2022. La fonte, come di consueto è "Osservaprezzi carburanti", ovvero il sito del Ministero dello Sviluppo Economico che permette di consultare in tempo reale i prezzi di vendita dei carburanti praticati negli impianti di distribuzione situati nel territorio nazionale, così come comunicati dai gestori degli stessi punti di vendita settimanalmente o nei casi di aumenti infrasettimanali.

AGIP VIA MILANO 60 23878 - VERDERIO LC Ultima comunicazione rilevata: 17/01/2023, 06:48 Benzina Gasolio Blue Super Blue Diesel servito 2,052 € 2,092 € - - self 1,832 € 1,872 € 1,982 € 1,972 €

57111 Valmadrera VIA XXV APRILE 22 - VALMADRERA LC Ultima comunicazione rilevata: 17/01/2023, 06:20 Benzina Gasolio Blue Super Blue Diesel servito 1,982 € 2,042 € 2,132 € 2,142 € self 1,772 € 1,832 € 1,922 € 1,932 €

G.S.S. VIA NAZIONALE 5 23885 - CALCO LC Ultima comunicazione rilevata: 16/01/2023, 11:15 Benzina Gasolio GPL Blue Super Blue Diesel servito 2,042 € 2,082 € 0,796 € - 2,182 € self 1,832 € 1,872 € - 1,982 € 1,972 €

esso lentini STATALE 04 23807 - MERATE LC Ultima comunicazione rilevata: 14/01/2023, 10:57 Benzina Gasolio Gasolio Premium servito 2,108 € 2,158 € 2,308 € self 1,849 € 1,899 € 2,056 €