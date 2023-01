Prezzi in continua crescita, con aumenti fuori controllo. Una situazione che sta pesando non poco sulle tasche di tutti quella di costi della benzina che continuano a lievitare tanto che anche la Guardia di Finanza ha deciso di venderci chiaro aumentando i controlli in tutto il Paese

Benzina, prezzi fuori controllo: indaga la Guardia di Finanza. La situazione a Lecco

Da marzo a dicembre del 2022, contemporaneamente all'prezzo del gas, dell'energia elettrica e dei carburanti le Fiamme Gialle hanno eseguito 5.187 verifiche agli impianti di distruzione stradale di carburante e ai depositi commerciali, contestando 2.809 violazioni alla disciplina dei prezzi. In base a quanto emerge dai dati forniti dalla Guardia di Finanza, 717 violazioni hanno riguardato la mancata esposizione o la difformità dei prezzi praticati rispetto a quelli indicati mentre 2.092 sono relative all'omessa comunicazione al ministero. Per il 2023 è stata messa in campo "un'attività di controllo strutturata e capillare" sul territorio, con l'obiettivo "di contribuire a calmierare gli aumenti dei prezzi". Il lavoro è già partito e vede impegnati oltre 660 reparti operativi del Corpo, supportati dai reparti speciali.

Benzina: i prezzi in provincia di Lecco

Ma come è la situazione a Lecco? A distanza di una settimana dall'ultima analisi vi riproponiamo la rilevazione della situazione nella nostra provincia (qui i dati al 3 gennaio). I prezzi che vi mostriamo sono ordinati secondo l'ultimo aggiornamento a partire proprio da oggi, martedì 10 gennaio 2022.

Osservaprezzi carburanti

La fonte, come di consueto è "Osservaprezzi carburanti", ovvero il sito del Ministero dello Sviluppo Economico che permette di consultare in tempo reale i prezzi di vendita dei carburanti praticati negli impianti di distribuzione situati nel territorio nazionale, così come comunicati dai gestori degli stessi punti di vendita settimanalmente o nei casi di aumenti infrasettimanali.

AGIP VIA MILANO 60 23878 - VERDERIO LC Ultima comunicazione rilevata: 10/01/2023, 08:46 Benzina Gasolio Blue Super Blue Diesel servito 2,062 € 2,102 € - - self 1,842 € 1,882 € 2,002 € 1,992 €