Cantaido, la mandellese Lucia Benedetta Missaglia vince la 19esima edizione

E' la mandellese Lucia Benedetta Missaglia a vincere la 19esima edizione del concorso canoro Cantaido tenutosi lo scorso venerdì 14 ottobre 2022.

Cantaido: la 19esima edizione dopo due anni di stop

Dopo due anni di blocco attività, a causa della pandemia, finalmente lo scorso venerdì 14 ottobre si è svolto il 19° concorso canoro Cantaido al Salone dell'Oratorio sotto la Chiesa Madonna della Pace di Novate Brianza. In tutto sono stati 13 i partecipanti. Una serata meravigliosa condotta magistralmente dal bravissimo e divertente Giustino Comi, aiutato da Marta Fumagalli, Vice Presidente della Sezione Provinciale AIDO Lecco. Anche quest'anno il Direttore Artistico è stato Enzo Giunta.

L'importanza del consenso alla donazione degli organi

La serata è iniziata con il discorso di introduzione del Presidente Bruno Bosisio che ha evidenziato l'importanza della donazione di organi post mortem. Infatti, attualmente ci sono più di 8.000 persone in attesa di trapianto e nel 2021 il Ministero della Salute ha comunicato che sono stati effettuati 3.778 trapianti. L'attesa può durare anche alcuni anni e nel frattempo parecchi malati vengono a mancare. In aggiunta al Presidente e al consiglio direttivo del Gruppo di Merate, alla serata era presente anche il Sorzi Daniele, Presidente del Gruppo Aido di Paderno d'Adda. Ospite d'onore è stato Luca Castelli dei "Goodbye Pooh Official Tribute".

Sul podio la mandellese Lucia Benedetta Missaglia

La vincitrice quest'anno 1^ classificata è stata: Lucia Benedetta Missaglia di 13 anni di Mandello del Lario che ha cantato Rolling in the deep di Adele.

2^ classificata: Sofia Acciarino di Brivio con la canzone New York New York di Frank Sinatra.

3^ classificata: Carmen Bicchierai di Crespi d'Adda, che ha cantato e suonato la canzone You've got a friend di Carole King.