Nel pomeriggio di oggi, lunedì 10 febbraio 2025, alla BIT Milano 2025 si è tenuta la cerimonia di premiazione degli Ambasciatori e dei Testimonial del marchio "Lago di Como – Un Mondo Unico al Mondo". L’iniziativa, promossa dalla Camera di Commercio di Como-Lecco con il supporto della Regione Lombardia ha reso omaggio a coloro che, con il loro impegno, hanno contribuito a valorizzare e promuovere il NOSTRO LAGO a livello nazionale e internazionale.

Bit 2025, testimonial e Ambasciatori: il Lago di Como premia l’eccellenza del territorio

Nel 2011, la Camera di Commercio e la Provincia di Como hanno istituito il marchio "Lago di Como - Un Mondo Unico al Mondo", un simbolo che incarna l’identità, il valore e la straordinaria unicità del territorio. Questa iniziativa è nata con l’obiettivo di creare un elemento di riconoscibilità univoco che unificasse le diverse anime del lago, rafforzandone la percezione a livello nazionale e internazionale. Il marchio rappresenta non solo un segno distintivo, ma anche un strumento strategico di promozione e valorizzazione, capace di raccontare l’eccellenza e l’autenticità di questo territorio ricco di storia, tradizione e innovazione.

"La cerimonia odierna rappresenta un riconoscimento sincero all’impegno e alla passione dei Testimonial e degli Ambasciatori che contribuiscono a far conoscere il nostro Lago nel mondo" – ha dichiarato Giuseppe Rasella, Vicepresidente della Camera di Commercio di Como-Lecco.

I Testimonial e gli Ambasciatori incarnano i valori, la cultura e le eccellenze del Lago, rafforzandone la reputazione e consolidandone il prestigio internazionale.

"L’evento di oggi conferma l’importanza di unire le forze per promuovere il territorio con un’unica voce – ha sottolineato Fabio Dadati, componente di giunta della Camera di Commercio di Como-Lecco. – Il marchio "Lago di Como – Un Mondo Unico al Mondo" è un elemento strategico che consente agli operatori pubblici e privati di promuovere le eccellenze locali in modo coordinato, mantenendo il posizionamento del nostro Lago tra le destinazioni turistiche più prestigiose a livello internazionale".

L’adozione diffusa del marchio da parte degli operatori locali aiuta a costruire un’identità territoriale forte e immediatamente riconoscibile. Questo non solo valorizza le singole realtà che lo utilizzano, ma contribuisce anche a creare un’immagine omogenea e coesa del Lago come destinazione d’eccellenza, sinonimo di ospitalità, artigianato, enogastronomia, cultura e tradizione.

“Ottenere la licenza d’uso del marchio è semplice e totalmente gratuito” – ha proseguito Fabio Dadati - “Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.marchiolagodicomo.it.”

Ambasciatori premiati:

Barbara Mazzali (Regione Lombardia) – Per la prestigiosa campagna marketing "Lombardia Style" che inserisce il Lago di Como tra le eccellenze della regione;

Caterina Orlando (ENIT USA – sede di New York) – Per il lavoro di valorizzazionesul mercato americano;

Emanuela Boni (in ricordo) (ENIT USA – sede di Los Angeles) – Per la dedizione alla promozione dell’Italia e del Lago

Antonio Biella (Acqua San Bernardo) – Per il legame tra il marchio San Bernardo e l’eleganza del Lago con la bottiglia “goccia”;

Antonio Peccati (Amici di Lecco) – Per il suo contributo alla valorizzazione del Lago e in particolare della città di Lecco;

Kiki Deere (giornalista) – Per la narrazione internazionale del Lago sulle principali testate inglesi;

Don Davide Milani (Fondazione Ente dello Spettacolo) – Per la promozione del Lago di Como nel mondo del cinema e della cultura;

Cristina Zucchi (General Manager Lariohotels) – Per il suo ruolo nel panorama modiale dell’hotellerie di lusso e la promozione del Lago di Como.

Testimonial premiati:

Magic Lake – Amici di Como (Daniele Brunati e Rosaria Casali) – Per la costante promozione e la valorizzazione del Lago di Como attraverso le sue eccellenze;

Comune di Bellano (Sindaco Antonio Rusconi) – Per la valorizzazione turistica e culturale del borgo;

Coordinamento Ville e Musei del Lago di Como (Mariangela Previtera) – Per la creazione di un network culturale di prestigio;

Lake Como Convention Bureau (Piero Bonasegale) – Per il ruolo nella promozione del Lago di Como come destinazione MICE;

Sartoria Orefice (Cleto Orefice) – Per la tradizione artigiana d’eccellenza legata al territorio;

Tatiana Rykoun (Rivista Ozero Komo – The Place to Be) – Per la promozione del Lago di Como nel mercato russo e internazionale.

Durante l’evento è stata annunciata la creazione del Comitato Permanente del Marchio Lago di Como, che garantirà continuità e sviluppo all’iniziativa. Il Comitato sarà presieduto da Fabio Dadati, con Achille Mojoli come vicepresidente e la partecipazione di Giuseppe Rasella, Francesco Cavadini (Provincia di Como), Silvia Bosio (Provincia di Lecco) e Antonio Peccati (Confcommercio Lecco).