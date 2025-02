Il Lago di Como si prepara a celebrare le sue eccellenze con la terza edizione dell’evento di premiazione dei Testimonial e degli Ambasciatori del marchio "Lago di Como – Un Mondo Unico al Mondo", in programma lunedì 10 febbraio 2025 alle 15.30 alla BIT Milano, Fieramilano (Rho), Stand Regione Lombardia – Padiglione 11.

Il Lago di Como protagonista alla BIT Milano 2025

L’iniziativa, promossa dalla Camera di Commercio di Como-Lecco, rappresenta un'importante occasione per valorizzare e promuovere in modo sinergico le bellezze e le eccellenze del Lago di Como e del territorio circostante. Il marchio "Lago di Como – Un Mondo Unico al Mondo" è infatti uno strumento strategico volto a consolidare il posizionamento internazionale della destinazione come una delle più prestigiose mete turistiche.

"Aver scelto la BIT per premiare i nostri Ambasciatori e Testimonial evidenzia la rilevanza di questo progetto, che unisce le forze del territorio con il supporto della Regione Lombardia – dichiara Fabio Dadati, componente di giunta con delega al turismo della Camera di Commercio di Como-Lecco – Il marchio non è solo un simbolo, ma uno strumento concreto per chi opera nel turismo e nelle filiere connesse: racconta una destinazione di eccellenza e permette di promuoverla con una sola voce, rafforzandone l’identità e l’attrattività".

Durante l’evento verranno premiati professionisti e realtà che, con il loro impegno, hanno contribuito a promuovere l’unicità del Lago di Como nel mondo. L’incontro rappresenterà anche un'opportunità per tutti gli operatori economici delle province di Como e Lecco per ricevere ulteriori informazioni sulle modalità per richiedere l’utilizzo del marchio.

Questi i nomi dei nuovi Ambasciatori del Lago di Como nel mondo:

BARBARA MAZZALI -Assessore al Turismo, Moda, Design e Marketing Territoriale di Regione Lombardia

CATERINA ORLANDO- ENIT New York area manager USA e Messico

al ricordo di EMANUELA BONI sede ENIT di Los Angeles

ACQUA SAN BERNARDO

ANTONIO PECCATI - Presidente Associazione Amici Di Lecco

KIKI DEERE giornalista

DON DAVIDE MILANI – Presidente Fondazione Ente dello Spettacolo

CRISTINA ZUCCHI- Hotel General Manager gruppo Lario Hotels

Questi i nomi dei nuovi Testimonial del marchio Lago di Como: