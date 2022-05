Benzina, nonostante il taglio delle accise prezzi ancora in crescita. Dove conviene far rifornimento a Lecco

Caro carburanti

Nel Lecchese in alcune aree di servizio (al servito) la benzina è tornata a sfondare quota due euro al litro.

Ieri, lunedì 2 maggio 2022, il Governo ha ufficialmente approvato il Decreto Carburanti, che prevede un prolungamento del taglio delle accise sulla benzina e anche sul metano. E' stata quindi confermata la riduzione di 25 centesimi, che diventano 30,5 aggiungendo l'Iva "in considerazione del perdurare degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici".

Benzina, nonostante il taglio delle accise prezzi ancora in crescita

Una decisione attesa e sperata anche perchè, nonostante lo sconto predisposto dal Governo i prezzi dei carburanti, benzina e gasolio, sul nostro territorio sono ancora in crescita tanto che in provincia di Lecco, in alcune aree di servizio (al servito) la benzina è tornata a sfondare quota due euro al litro.

"Molto bene il taglio dell'accisa su benzina, gasolio e Gpl fino all'8 luglio - ha commentato il senatore Paolo Arrigoni, responsabile del Dipartimento Energia della Lega ed ex sindaco di Calolzio - La Lega aveva depositato una mozione in Senato per sollecitare il Governo a ridurre i prezzi e oggi, dopo due importanti interventi dell'Esecutivo, l’abbattimento dell’accisa viene esteso per almeno altri due mesi. Passano anche altre richieste della Lega che da ottobre chiede l'estensione del provvedimento sul gas per autotrazione su cui finalmente è stata completamente eliminata l'accisa e l'Iva è stata ridotta al 5%. La Lega è al governo per mantenere gli impegni ed è già al lavoro per alleviare anche il peso insostenibile delle bollette per milioni di italiani”.

Dove conviene far rifornimento a Lecco

Ma vediamo la situazione a Lecco distributore per distributore (qui l'ultima rilevazione che vi abbiamo fornito). I prezzi che vi proponiamo come ormai di consueto, sono ordinati secondo l'ultimo aggiornamento. La fonte è "Osservaprezzi carburanti", ovvero il sito del Ministero dello Sviluppo Economico che permette di consultare in tempo reale i prezzi di vendita dei carburanti praticati negli impianti di distribuzione situati nel territorio nazionale, così come comunicati dai gestori degli stessi punti di vendita settimanalmente o nei casi di aumenti infrasettimanali.