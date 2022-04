Benzina e diesel, i prezzi tornano a salire. La situazione in tutti i distributori lecchesi

Dove conviene far rifornimento?

In questa situazione è più che auspicabile la proroga dello sconto sulle accise disposta dal Governo. La decisione ufficiale domani

I prezzi di benzina e diesel stanno tonando a salire. In base all'elaborazione di Quotidiano Energia dei dati comunicati dai gestori all'Osservaprezzi del Mise aggiornati alle 8 di ieri, il prezzo medio nazionale praticato della benzina in modalità self sale a 1,781 euro al litro (dagli 1,775 del valore precedente), con i diversi marchi compresi tra 1,757 e 1,801 euro al litro (no logo 1,770). Il prezzo medio praticato del diesel self cresce a 1,786 euro/litro (contro 1,780), con le compagnie tra 1,772 e 1,801 euro al litro (no logo 1,781). Quanto al servito, per la benzina il prezzo medio praticato è a 1,922 euro/litro (1,912 il valore precedente), con gli impianti colorati che mostrano prezzi medi praticati tra 1,846 e 2,006 euro al litro (no logo 1,829). La media del diesel servito va a 1,929 euro al litro (contro 1,918), con i punti vendita delle compagnie con prezzi medi praticati compresi tra 1,859 e 2,009 euro al litro (no logo 1,840). I prezzi praticati del Gpl vanno da 0,848 a 0,871 euro/litro (no logo 0,854). Infine, il prezzo medio del metano auto risulta in saliscendi e si posiziona tra 2,056 e 2,394 (no logo 2,093).

Benzina, si va verso la proroga degli sconti

In questa situazione quindi è più che auspicabile la proroga dello sconto sulle accise disposta dal Governo. La prima scadenza era fissata per il 21 aprile, poi è arrivata l'estensione al 2 maggio. Ora il Consiglio dei Ministri, che si riunirà domani, mercoledì 28 aprile 2022, dovrà prendere nuovi provvedimenti. Sul tavolo, oltre alla proroga fino al 30 giugno dello sconto, anche nuove misure contro il caro bollette, con l’azzeramento degli oneri di sistema per famiglie e imprese.

La situazione in tutti i distributori lecchesi

E a Lecco? Siamo andati a guardare la situazione in ogni distributore e rispetto all'ultima rilevazione che via abbiamo fornito il 9 aprile scorso, i prezzi sono effettivamente aumentati.

I prezzi che vi proponiamo come ormai di consueto, sono ordinati secondo l'ultimo aggiornamento. La fonte è "Osservaprezzi carburanti", ovvero il sito del Ministero dello Sviluppo Economico che permette di consultare in tempo reale i prezzi di vendita dei carburanti praticati negli impianti di distribuzione situati nel territorio nazionale, così come comunicati dai gestori degli stessi punti di vendita settimanalmente o nei casi di aumenti infrasettimanali.