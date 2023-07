Lo avevamo detto all'inizio del mese di luglio: l'avvicinarsi delle ferie e dell'esodo estivo, con milioni di persone che si spostano in auto per raggiungere il luogo delle vacanze, aveva fatto temere a molti un nuovo rialzo dei prezzi della benzina. e così, purtroppo, è stato. In particolare sulle strade extraurbane e anche sulle autostrade i costi per fare il pieno sono lievitati. Il servito ha superato i 2,5 euro al litro su diverse tratte della rete nazionale, ma anche alcuni distributori fuori dalle autostrade praticano listini superiori ai 2,3 euro al litro. La rilevazione è di Assoutenti sulla base degli ultimi dati pubblicati dal Mimit. La ricerca ha dimostrato che da maggio a oggi, la benzina ha registrato un rincaro medio del 4,9%, il gasolio del 5,6%".

Caro Benzina: ecco dove conviene fare il pieno a Lecco prima di partire

Tanti i lecchesi che si accingono a lasciare la città e la provincia per partire per le vacanze. Per questo è necessario avere un occhio iper attento per capire dove è più conveniente fare il pieno.

Intanto, a distanza di praticamente dall'ultima analisi vi riproponiamo la rilevazione della situazione dei prezzi carburanti nella nostra provincia (qui i dati al 3 luglio). I prezzi che vi mostriamo sono ordinati secondo l'ultimo aggiornamento a partire proprio da oggi, domenica 30 luglio 2023.

La fonte, come di consueto è "Osservaprezzi carburanti", ovvero il sito del Ministero dello Sviluppo Economico che permette di consultare in tempo reale i prezzi di vendita dei carburanti praticati negli impianti di distribuzione situati nel territorio nazionale, così come comunicati dai gestori degli stessi punti di vendita settimanalmente o nei casi di aumenti infrasettimanali.

L'obbligo di esporre il prezzo medio

Per altro, lo ricordiamo, da dopodomani, martedì 1 agosto 2023 sarà obbligatorio per i distributori esporre il cartello che dovrà riportare i prezzii medi del carburante.

Benzina e diesel: la mappa dei prezzi in provincia di Lecco

AGIP VIA MILANO 60 23878 - VERDERIO LC Ultima comunicazione rilevata: 30/07/2023, 00:26 Benzina Gasolio Blue Super Blue Diesel servito 2,109 € 1,949 € - - self 1,959 € 1,799 € 2,109 € 1,899 €

G.S.S. VIA NAZIONALE 5 23885 - CALCO LC Ultima comunicazione rilevata: 30/07/2023, 00:26 Benzina Gasolio GPL Blue Super Blue Diesel servito 2,124 € 2,004 € 0,689 € - 2,104 € self 1,914 € 1,794 € - 2,064 € 1,894 €

Agip Ballabio via Provinciale 23 23811 - BALLABIO LC Ultima comunicazione rilevata: 30/07/2023, 00:26 Benzina Gasolio Blue Diesel HVOlution servito 2,129 € 1,999 € 2,099 € - self 1,909 € 1,779 € 1,879 € 1,879 €

57111 Valmadrera VIA XXV APRILE 22 - VALMADRERA LC Ultima comunicazione rilevata: 30/07/2023, 00:24 Benzina Gasolio Blue Super Blue Diesel servito 2,114 € 1,984 € 2,264 € 2,084 € self 1,904 € 1,774 € 2,054 € 1,874 €

ENI VIA STATALE 91 23826 - MANDELLO DEL LARIO LC Ultima comunicazione rilevata: 30/07/2023, 00:24 Benzina Gasolio Blue Super Blue Diesel servito 2,109 € 1,959 € 2,259 € 2,059 € self 1,959 € 1,819 € 2,109 € 1,919 €

4006 VIA PROVINCIALE VALSASSINA - BALLABIO LC Ultima comunicazione rilevata: 29/07/2023, 07:40 Benzina Gasolio GPL servito 1,969 € 1,839 € 0,619 € self 1,869 € 1,739 € -