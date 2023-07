C'è chi è pronto per partire per le vacanze e deve fare il pieno alla macchina. Dove risparmiare in provincia di Lecco?

Vacanze e prezzi benzina

Le medie dei prezzi praticati di benzina e diesel risultano nell'ultimo mese in leggero calo a seguito dei tagli sui prezzi raccomandati decisi dagli operatori . Quanto alle quotazioni internazionali, si registra un andamento altalenante con la benzina in aumento e il diesel in ribasso.

Ma il timore di molti è che, con l'avvicinarsi delle ferie e dell'esodo estivo che non avverrà solo ad agosto, ma già anche in questo mese di luglio, i prezzi possano avere una impennata. Necessario quindi tenere monitorata costantemente la situazione.

A distanza di qualche mese dall'ultima analisi vi riproponiamo la rilevazione della situazione dei prezzi carburanti nella nostra provincia (qui i dati al 26 aprile). I prezzi che vi mostriamo sono ordinati secondo l'ultimo aggiornamento a partire proprio da oggi, mercoledì 26 aprile 2023.

La fonte, come di consueto è "Osservaprezzi carburanti", ovvero il sito del Ministero dello Sviluppo Economico che permette di consultare in tempo reale i prezzi di vendita dei carburanti praticati negli impianti di distribuzione situati nel territorio nazionale, così come comunicati dai gestori degli stessi punti di vendita settimanalmente o nei casi di aumenti infrasettimanali.

Prezzi benzina, dove risparimiare a Lecco

4006 VIA PROVINCIALE VALSASSINA - BALLABIO LC Ultima comunicazione rilevata: 03/07/2023, 08:10 Benzina Gasolio GPL servito 1,919 € 1,759 € 0,639 € self 1,819 € 1,659 € -

G.S.S. VIA NAZIONALE 5 23885 - CALCO LC Ultima comunicazione rilevata: 03/07/2023, 08:08 Benzina Gasolio GPL Blue Super Blue Diesel servito 2,094 € 1,944 € 0,709 € - 2,044 € self 1,884 € 1,734 € - 2,034 € 1,834 €

57111 Valmadrera VIA XXV APRILE 22 - VALMADRERA LC Ultima comunicazione rilevata: 03/07/2023, 06:54 Benzina Gasolio Blue Super Blue Diesel servito 2,044 € 1,904 € 2,194 € 2,004 € self 1,834 € 1,694 € 1,984 € 1,794 €

Agip Ballabio via Provinciale 23 23811 - BALLABIO LC Ultima comunicazione rilevata: 03/07/2023, 06:52 Benzina Gasolio Blue Super Blue Diesel servito 2,059 € 1,919 € 2,209 € 2,019 € self 1,839 € 1,699 € 1,989 € 1,799 €

AGIP VIA MILANO 60 23878 - VERDERIO LC Ultima comunicazione rilevata: 03/07/2023, 06:44 Benzina Gasolio Blue Super Blue Diesel servito 2,109 € 1,939 € - - self 1,889 € 1,719 € 2,039 € 1,819 €

esso lentini STATALE 04 23807 - MERATE LC Ultima comunicazione rilevata: 01/07/2023, 07:32 Benzina Gasolio Gasolio Premium servito 2,083 € 1,983 € 2,133 € self 1,819 € 1,719 € 1,876 €