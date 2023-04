A partire dal primo agosto 2023 verrà introdotto l’obbligo per i distributori di esporre i cartelli con i prezzi medi regionali di vendita della benzina. E' quanto prevede il decreto ministeriale firmato nei giorni scorsi dal Ministro delle Imprese e del Made in Italy.

Al momento secondo le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all'Osservatorio prezzi del Ministero dello Sviluppo Economico, quindi, la benzina self service è scesa a 1,876 euro al litro e il Diesel a 1,743 euro. Per quanto riguarda la modalità servito, la benzina è a 2,011 euro al litro, il Diesel a 1,882 euro al litro

Benzina e diesel : dove conviene fare il pieno a Lecco

A distanza di tre settimane dall'ultima analisi vi riproponiamo la rilevazione della situazione dei prezzi carburanti nella nostra provincia (qui i dati al 3 aprile). I prezzi che vi mostriamo sono ordinati secondo l'ultimo aggiornamento a partire proprio da oggi, mercoledì 26 aprile 2023.

La fonte, come di consueto è "Osservaprezzi carburanti", ovvero il sito del Ministero dello Sviluppo Economico che permette di consultare in tempo reale i prezzi di vendita dei carburanti praticati negli impianti di distribuzione situati nel territorio nazionale, così come comunicati dai gestori degli stessi punti di vendita settimanalmente o nei casi di aumenti infrasettimanali.

G.S.S. VIA NAZIONALE 5 23885 - CALCO LC Ultima comunicazione rilevata: 26/04/2023, 06:48 Benzina Gasolio GPL Blue Super Blue Diesel servito 2,104 € 1,964 € 0,769 € - 2,064 € self 1,894 € 1,754 € - 2,044 € 1,854 €

AGIP VIA MILANO 60 23878 - VERDERIO LC Ultima comunicazione rilevata: 26/04/2023, 06:34 Benzina Gasolio Blue Super Blue Diesel servito 2,119 € 1,979 € - - self 1,899 € 1,759 € 2,049 € 1,859 €

Agip Ballabio via Provinciale 23 23811 - BALLABIO LC Ultima comunicazione rilevata: 26/04/2023, 06:30 Benzina Gasolio Blue Super Blue Diesel servito 2,084 € 1,954 € 2,234 € 2,054 € self 1,864 € 1,734 € 2,014 € 1,834 €

57111 Valmadrera VIA XXV APRILE 22 - VALMADRERA LC Ultima comunicazione rilevata: 26/04/2023, 06:14 Benzina Gasolio Blue Super Blue Diesel servito 2,049 € 1,919 € 2,199 € 2,019 € self 1,839 € 1,709 € 1,989 € 1,809 €

4006 VIA PROVINCIALE VALSASSINA - BALLABIO LC Ultima comunicazione rilevata: 25/04/2023, 18:44 Benzina Gasolio GPL servito 1,939 € 1,829 € 0,729 € self 1,839 € 1,729 € -

ENI VIA STATALE 91 23826 - MANDELLO DEL LARIO LC Ultima comunicazione rilevata: 25/04/2023, 10:57 Benzina Gasolio Blue Super Blue Diesel servito 2,109 € 1,969 € 2,259 € 2,069 € self 1,899 € 1,759 € 2,049 € 1,859 €