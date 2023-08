Benzina ancora in aumento: raffica di controlli della Finanza

Prezzi della benzina ancora in rialzo, troppo in rialzo, tanto da far temere che qualcuno se ne stia approfittando proprio in coincidenza dell'esodo estivo (ricordiamo che questo fine settimana è da bollino nero sulla Statale 36).

Benzina ancora in aumento

Salgono infatti ancora con forza, rispetto alla scorsa settimana le medie nazionali dei prezzi praticati alla pompa: la benzina in fai da te è a 1,93 euro/litro, il gasolio poco sotto 1,8 euro/litro. In autostrada la media della benzina in self service è a un passo da 2 euro/litro. Proprio per questo motivo le Fiamme Gialle sono scese in campo intensificare i controlli.

Raffica di controlli della Finanza

Nel periodo dal 31 luglio al 3 agosto 2023, i Reparti della Guardia di finanza hanno intensificato, sull’intero territorio nazionale, i controlli in materia di trasparenza dei prezzi di carburanti praticati al consumo. I Finanzieri hanno eseguito 234 controlli, 22 nei confronti di impianti autostradali e 212 a distributori della rete stradale. Sono 240 le violazioni complessivamente contestate: in 126 casi è stata riscontrata la mancata o difforme esposizione dei prezzi praticati rispetto a quelli indicati. Sono 114, invece, le irregolarità rilevate in materia di obbligo di comunicazione dei prezzi al Ministero delle imprese e del made in Italy.

La situazione a Lecco

A distanza di esattamente una settimana dall'ultima analisi vi riproponiamo la rilevazione della situazione dei prezzi di benzina e diesel nella nostra provincia (qui i dati al 30 luglio). I prezzi che vi mostriamo sono ordinati secondo l'ultimo aggiornamento a partire da oggi, domenica 6 agosto 2023.

La fonte, come di consueto è "Osservaprezzi carburanti", ovvero il sito del Ministero dello Sviluppo Economico che permette di consultare in tempo reale i prezzi di vendita dei carburanti praticati negli impianti di distribuzione situati nel territorio nazionale, così come comunicati dai gestori degli stessi punti di vendita settimanalmente o nei casi di aumenti infrasettimanali.

AGIP VIA MILANO 60 23878 - VERDERIO LC Ultima comunicazione rilevata: 06/08/2023, 00:20 Benzina Gasolio Blue Super Blue Diesel servito 2,154 € 2,064 € - - self 1,934 € 1,844 € 2,084 € 1,944 €

G.S.S. VIA NAZIONALE 5 23885 - CALCO LC Ultima comunicazione rilevata: 06/08/2023, 00:20 Benzina Gasolio GPL Blue Super Blue Diesel servito 2,139 € 2,049 € 0,689 € - 2,149 € self 1,929 € 1,839 € - 2,079 € 1,939 €

Agip Ballabio via Provinciale 23 23811 - BALLABIO LC Ultima comunicazione rilevata: 06/08/2023, 00:20 Benzina Gasolio Blue Diesel HVOlution servito 2,149 € 2,039 € 2,139 € - self 1,929 € 1,819 € 1,919 € 1,909 €

57111 Valmadrera VIA XXV APRILE 22 - VALMADRERA LC Ultima comunicazione rilevata: 06/08/2023, 00:12 Benzina Gasolio Blue Super Blue Diesel servito 2,134 € 2,024 € 2,284 € 2,124 € self 1,924 € 1,814 € 2,074 € 1,914 €

4006 VIA PROVINCIALE VALSASSINA - BALLABIO LC Ultima comunicazione rilevata: 05/08/2023, 07:34 Benzina Gasolio GPL servito 2,029 € 1,889 € 0,619 € self 1,929 € 1,789 € -