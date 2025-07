ASST Lecco piange Giuseppe Crippa: durante il Covid aprì il primo hub vaccinale in azienda

dolore

Fu un esempio di solidarietà e visione imprenditoriale

L'Asst di Lecco ha espresso oggi, lunedì 7 luglio 2025, ha espresso profondo cordoglio per la scomparsa di Giuseppe Crippa, morto sabato 5 luglio 2025 all'età di 90 anni, grande imprenditore e benefattore del nostro territorio, fondatore di Technoprobe S.p.A. multinazionale di microelettronica di Cernusco Lombardone, stringendosi con sincera partecipazione al dolore della sua famiglia.

Il cordoglio di Asst Lecco per la scomparsa di Giuseppe Crippa

Di seguito il testo integrale della nota:

"L'ASST di Lecco esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Giuseppe Crippa, fondatore di Technoprobe S.p.A. multinazionale di microelettronica di Cernusco Lombardone, e si stringe con sincera partecipazione al dolore della sua famiglia.

Crippa lascia un vuoto incolmabile non solo nel mondo imprenditoriale, ma anche e soprattutto nelle vite di tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerlo. Verrà ricordato sempre per la sua straordinaria generosità e per il suo profondo impegno nei confronti della comunità con azioni di natura etica e di alto valore sociale.

Giuseppe Crippa e la sua famiglia hanno sempre dimostrato un profondo legame con il territorio meratese. Tra le numerose iniziative di responsabilità sociale d’impresa, spicca l’impegno attivo che Technoprobe S.p.A. mise in campo durante i momenti critici della pandemia da Covid-19. Quello di Technoprobe fu, infatti, il primo hub vaccinale in Italia ospitato in un’azienda privata che offrì spazi e pieno supporto per rafforzare la campagna di vaccinazione di massa contro SARS-CoV 2.

La Direzione Strategica dell’ASST di Lecco, insieme a tutto il personale, esprime la sua profonda gratitudine per il constante e significativo sostegno anche all’Ospedale “San Leopoldo Mandic” di Merate. Le donazioni della Fondazione Crippa hanno contribuito a migliorare i servizi del nosocomio meratese oltre che le capacità diagnostiche e terapeutiche della struttura ospedaliera con l’acquisizione di attrezzature e dispositivi medici d’avanguardia. Il contributo di Giuseppe Crippa lascia un segno tangibile nella sanità del territorio, a testimonianza di un’imprenditoria che non dimentica la propria comunità"