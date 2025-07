E' morto Giuseppe Crippa, fondatore di Technoprobe: una vita tra innovazione, visione e impegno sociale

lutto

Giuseppe Crippa era Technoprobe. Lascia un’eredità preziosa, fatta di visione, coraggio e dedizione, che continua a ispirare la sua famiglia, oggi alla guida dell’azienda, e l’intero mondo dell’industria italiana.

Si è spento ieri, sabato 5 luglio 2025, all’età di 90 anni, Giuseppe Crippa, imprenditore brianzolo e fondatore di Technoprobe di Cernusco Lombardone, azienda leader mondiale nella produzione di probe card per il test dei microchip.

Nato a Robbiate nel 1935, Crippa ha lasciato un’impronta indelebile nel settore della microelettronica, trasformando un’attività nata in un garage in un colosso globale, con una valutazione in Borsa superiore ai 3,5 miliardi di euro.

Addio a Giuseppe Crippa, fondatore di Technoprobe e icona dell’imprenditoria italiana

La sua carriera ebbe inizio negli anni ’60, con ruoli di rilievo presso SGS Microelettronica e successivamente STMicroelectronics (STM). A 60 anni, dopo aver accettato il pensionamento da STM, decise di reinvestire la propria liquidazione per fondare Technoprobe a Cernusco Lombardone, insieme al figlio Cristiano e alla moglie Mariarosa Lavelli. Da una piccola realtà artigianale, l’azienda si è rapidamente espansa, arrivando ad avere sedi in tutto il mondo e clienti prestigiosi come Apple, Samsung, Intel e TSMC.

Oggi Technoprobe è un punto di riferimento nell’innovazione tecnologica applicata ai semiconduttori, con oltre 600 brevetti certificati, 4 centri di ricerca, circa 3.300 dipendenti a livello consolidato (di cui circa 1.700 in Italia) e 23 sedi legali distribuite in 10 Paesi su 3 continenti. La società è stata quotata su Euronext Growth Milan nel 2022. Per scelta della famiglia Crippa, Technoprobe ha sempre mantenuto il cuore della propria progettazione e produzione a Cernusco Lombardone, nel territorio dove è nata.

Oltre al successo imprenditoriale, Giuseppe Crippa si è distinto per il suo impegno sociale. Durante la pandemia di COVID-19, mise a disposizione gli spazi aziendali per la realizzazione di un hub vaccinale che somministrò 160.000 dosi in sei mesi. Spinto da un’autentica vocazione al sociale e da un forte senso di gratitudine verso il territorio, insieme alla moglie Mariarosa e a tutta la famiglia, è stato promotore di numerose iniziative benefiche e di valorizzazione locale.

Nel maggio 2023 è nata la Fondazione Mariarosa e Giuseppe Crippa, con l’obiettivo di coordinare e potenziare le attività filantropiche di Technoprobe S.p.A. e della famiglia fondatrice. La missione della Fondazione è quella di essere al servizio delle comunità, attraverso interventi concreti nei settori dell’educazione, formazione professionale, inclusione sociale, contrasto alla povertà educativa e potenziamento dei servizi socio-sanitari.

Per onorarne la memoria, Technoprobe ha deciso di sospendere tutte le proprie attività a livello globale per 24 ore: dalle ore 6 di lunedì 7 luglio fino alle ore 6 di martedì 8 luglio.

Una camera ardente sarà allestita presso la sede dell’azienda, in via Cavalieri di Vittorio Veneto 2, a Cernusco Lombardone, per consentire a chiunque lo desideri di porgere un ultimo saluto. Le esequie si svolgeranno in forma privata.

Commosso il ricordo dell'intera azienda:

"Technoprobe si unisce con profonda commozione al dolore per la scomparsa del suo Fondatore e Presidente Onorario, Giuseppe Crippa, venuto a mancare nella giornata di ieri, sabato 5 luglio 2025. Nel dolore per la perdita vogliamo però celebrare una vita pienamente realizzata. Giuseppe era un uomo pervaso da una inesauribile passione per la tecnologia e l’innovazione, da un’eccezionale visione imprenditoriale e da un profondo rispetto e amore per le persone. Figura straordinaria sotto ogni profilo – umano, professionale e di impegno sociale – ha lasciato un’impronta indelebile nella storia dell’azienda, nel territorio in cui ha vissuto e operato, nel cuore di tutti coloro che lo hanno conosciuto. A tutti noi che abbiamo lavorato con lui, seguendo la sua visione, restano gli insegnamenti e i suggerimenti nel confronto quotidiano, frutto di quella rara capacità che poche persone hanno di sapersi dare a tutti, dal più giovane appena arrivato al manager più esperto.

Restano i ricordi degli incontri in reparto, della disponibilità in ogni momento, di quell’umanità profonda che riesce a superare la professione, i ruoli, le gerarchie. Siamo stati fortunati ad averlo. Technoprobe quindi si ferma per 24 ore, in Italia come in tutte le sue sedi nei 3 continenti e 10 paesi dove operiamo. Chiude e si ferma per celebrarlo e ricordarlo. Lo ricordiamo con immensa gratitudine e affetto, consapevoli che senza la sua visione, la sua passione e la sua umanità, Technoprobe non sarebbe ciò che è. Ci stringiamo a Mariarosa, Monica, Cristiano, Roberto, Stefano, a tutti i nipoti e la famiglia intera in questo momento di dolore, rinnovando l’impegno a custodire e portare avanti il suo straordinario esempio. Se sapremo restare fedeli al suo insegnamento e alla sua figura Technoprobe continuerà ad essere un’azienda unica. È questa una nuova sfida per tutti noi.

Ciao Peppino. Grazie.

INNOVATION BEGAN WITH YOU"

