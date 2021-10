Antinfluenzale e terza dose del vaccino Covid: 148 somministrazioni tra Lecchese e Brianza

Salute

In totale in Lombardia all'esordio del "doppio vaccino", le dosi somministrate sono state 2.082.

Son state 148 le somministrazioni combinate di antinfluenzale e terza dose del vaccino Covid effettuate ieri, giovedì 7 ottobre 2021, nel territorio di Ats Brianza, ovvero in provincia di Lecco e quella di Monza.

Il via libera alla inoculazione "accoppiata" dei due vaccini è arrivato la scorsa settimana attraverso una circolare del Ministero della Salute e da ieri la Lombardia si è attivata per rendere concreta questa possibilità (solo la Ats Milano ha iniziato mercoledì, con un giorno di anticipo).

In totale in Lombardia quindi, all'esordio del "doppio vaccino", le dosi somministrate sono state 2.082. 148 come detto quelle effettuate nell'area di competenza di Ats Brianza, 281 Ats Val Padana, Brescia 298, Insubria 142, Bergamo 166, Montagna 132, Pavia 30 e Milano 885.

Chi può fare la doppia somministrazione

Ma chi può fare la doppia somministrazione? La circolare ministeriale individua come soggetti fruitori della doppia inoculazione "i cittadini per il quali la vaccinazione antinfluenzale stagionale è raccomandata e offerta attivamente e gratuitamente e che allo stesso tempo siano eleggibili per la vaccinazione anti-Covid". Si tratta dunque di cittadini fragili che dovranno essere sottoposti alla terza dose oppure di over 60 che ancora non si sono recati a vaccinarsi.