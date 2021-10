Vaccinazioni Covid: via libera in Lombardia alla terza dose per sanitari e volontari. Vaccino insieme all'antinfluenzale

Via libera in Lombardia alla terza dose per sanitari e volontari. Vaccino insieme all'antinfluenzale. E' quanto è emerso oggi, martedì 5 ottobre, durante la conferenza stampa che si è svolta a Palazzo Lombardia per fare il punto sulla campagna vaccinale e alla quale hanno partecipato il il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana la vicepresidente Letizia Moratti e il coordinatore, Guido Bertolaso.

"Ieri abbiamo ricevuto la visita del generale Figliuolo che si è complimentato per l'eccellente lavoro svolto dalla Lombardia per la campagna vaccinale - ha detto il governatore - Un lavoro che grazie al gioco di squadra e all'impegno di tutti gli attori del sistema sanitario regionale, del mondo del volontariato e della Protezione Civile ci ha permesso di somministrare oltre 15 milioni di dosi, tra i primi in Europa, e vaccinare con ciclo completo quasi 8 milioni di cittadini che vivono in Lombardia ".

"Un risultato straordinario raggiunto in ottima sintonia con il commissario Figliuolo - ha aggiunto il governatore - che, dal momento del suo insediamento, ha dato una svolta all'organizzazione della campagna a livello nazionale, mantenendo sempre la parola data e dando indicazioni precise, che Regione Lombardia ha sempre seguito, senza fughe in avanti. Così come un motore diesel ha ribadito il presidente - Guido Bertolaso e tutta la sua task force, non si è mai fatto prendere dall'ans ia. Con gradualità ha fatto partire la macchina lombarda dei vaccini che, giorno dopo giorno, ha raggiunto performance a livello di intere nazioni come Portogallo e Danimarca ".

"Con la copertura vaccinale raggiunta - ha evidenziato il presidente della Regione - la nostra regione si avvicina così al quarto mese di zona bianca e dati incoraggianti come quello che vede scendere il tasso di occupazione dei posti letto in area medica dal 7 al 5% e l'indice dei contagi per 100.000 abitanti a 24, la metà del limite fissato a 50. Ora la macchina è pronta per completare quello che tutti ci auguriamo sia l'ultimo miglio per allontanarci dalla zona pericolosa: la terza dose o dose aggiuntiva per i soggetti più fragili".

"Anche in questo caso seguiremo tutte le indicazioni che arriveranno dalla struttura commissariale permettendoci anche di suggerire qualche proposta che trae origine dalla nostra esperienza. Ringrazio ancora una volta Guido Bertolaso - ha concluso il governatore - per il lavoro fin qui svolto e per quello che continuerà a fare per aiutarci a superare il momento di crisi che ha colpito l'intero pianeta, a causa della pandemia". Il presidente della Regione Lombardia ha rivolto inoltre un ringraziamento particolare a tutti i cittadini lombardi per il loro grande senso di responsabilità e in particolar modo ai giovani che si sono dimostrati, in questa campagna, anche più coraggiosi degli adulti".