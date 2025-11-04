Ancora una giornata difficile per i pendolari della linea Tirano–Lecco, che anche oggi, martedì 4 novembre 2025, si trovano a fare i conti con i disagi causati dal guasto avvenuto ieri, lunedì 3 novembre, tra le stazioni di Tirano e Colico.

Ancora disagi per i pendolari lecchesi e valtellinesi: treni sostituiti da bus tra Sondrio e Lecco

Secondo quanto comunicato da Trenord, a causa di un malfunzionamento agli impianti di circolazione, diversi collegamenti ferroviari sono stati sostituiti da autobus anche nella giornata odierna.

I treni 10315 (Sondrio 06:51 – Lecco 08:45), 10319 (Sondrio 08:47 – Lecco 10:45) e 10331 (Sondrio 14:47 – Lecco 16:45) non effettueranno servizio ferroviario, così come i convogli 10316 (Lecco 09:15 – Sondrio 11:10) e 10322 (Lecco 12:15 – Sondrio 14:10), che saranno anch’essi sostituiti da bus.

Il tempo di percorrenza potrebbe risultare superiore rispetto a quello abituale, a seconda delle condizioni del traffico stradale.

Trenord invita i viaggiatori a consultare l’elenco dei punti di fermata dei bus sostitutivi, disponibile sul sito ufficiale: www.trenord.it/linee-e-orari/il-nostro-servizio/bus-sostitutivi.