Ritardi fino a 50 minuti e soppressioni

Ancora un inizio settimana da incubo per i pendolari lecchesi e valtellinesi. La circolazione ferroviaria sulla linea Tirano–Sondrio–Lecco–Milano è stata fortemente rallentata questa mattina, lunedì 3 novembre 2025, a causa di un guasto alla linea tra le stazioni di Tirano e Colico.

Ennesimo lunedì nero per i pendolari lecchesi e valtellinesi: guasto tra Tirano e Colico, treni nel caos

I disagi si sono manifestati sin dalle prime ore del mattino, mandando in tilt la circolazione e costringendo centinaia di viaggiatori a fare i conti con ritardi fino a 50 minuti, soppressioni e variazioni di percorso.

Secondo quanto comunicato da Trenord, i tecnici di Rete Ferroviaria Italiana (RFI) sono al lavoro per ripristinare la piena funzionalità dell’infrastruttura. Nel frattempo, la direttrice resta classificata da “bollino rosso” per l’intensità dei disagi e l’accumulo di ritardi.

Treni con variazioni

2816 (Milano Centrale 08:20 – Tirano 10:52) parte da Sondrio

10310 (Lecco 06:05 – Sondrio 08:00) termina a Colico

2815 (Tirano 06:12 – Milano Centrale 08:40) parte da Colico

Treni cancellati

2813 (Sondrio 05:30 – Milano Centrale 07:40)

10308 (Colico 06:42 – Sondrio 07:26)

10319 (Sondrio 08:47 – Lecco 10:45)

L’ennesimo guasto riaccende le polemiche tra i pendolari, già provati dai continui disservizi e dalle interruzioni programmate per i lavori di potenziamento della linea in vista delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026.

Molti utenti, sui social e nei gruppi dedicati ai viaggiatori della tratta, denunciano una situazione ormai insostenibile e chiedono interventi strutturali più rapidi e una gestione più efficiente del traffico ferroviario.

Per chi è in viaggio, Trenord invita a verificare in tempo reale lo stato dei treni tramite l’App ufficiale e il sito web (sezione “Real Time | Linee e orari – Ricerca treno”).