adottare alcune semplici attenzioni nei confronti di cani e gatti che condividono con noi la vita domestica. Le alte temperature del periodo estivo possono rappresentare un rischio per la salute e il benessere dei nostri amici a 4 zampe, per questo è importanteche condividono con noi la vita domestica.

Caldo e animali domestici, i consigli di ATS Brianza per proteggere cani e gatti durante l’estate

I cani, ad esempio, non sudano come gli esseri umani. Il loro organismo regola la temperatura attraverso la respirazione e, in condizioni di caldo eccessivo, può andare incontro rapidamente a stress termico. Per questo è fondamentale garantire loro sempre disponibilità di acqua fresca e pulita, evitare passeggiate nelle ore più calde e preferire le uscite al mattino presto o nelle ore serali.

Altra insidia spesso sottovalutata è costituita dall’asfalto e altre pavimentazioni rese roventi dal sole, che possono provocare ustioni ai cuscinetti plantari degli animali. Per questo prima di uscire è sempre utile verificare la temperatura del terreno su cui li portiamo a passeggiare, evitando loro giochi e corse, soprattutto se l’animale appare affaticato o ansima in modo evidente.

Anche i gatti risentono del caldo estivo. Devono poter contare su ambienti freschi, ben ventilati e zone ombreggiate dove ripararsi nelle ore più afose. Acqua sempre disponibile e attenzione ai luoghi chiusi e poco areati sono accorgimenti semplici ma indispensabili.

promozione di una cultura del possesso responsabile degli animali, è un impegno quotidiano di ATS Brianza (Monza e La tutela del benessere animale, ma anche la, è un impegno quotidiano di ATS Brianza (Monza e Lecco ), che attraverso i propri servizi veterinari vigila sulla corretta gestione degli animali d’affezione e interviene nei casi di maltrattamento, incuria o detenzione non conforme alle norme sul benessere animale.

Massima attenzione anche al fenomeno degli abbandoni, fortunatamente non diffuso nel nostro territorio, anche se di recente non sono mancati episodi, che hanno visto i veterinari di ATS, in collaborazione con enti locali e associazioni di volontariato, intervenire a tutela di cuccioli di cani e gatti, lasciati nella totale incuria. Per questo è importante che anche i cittadini segnalino le situazioni di potenziale rischio.