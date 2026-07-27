Le alte temperature del periodo estivo possono rappresentare un rischio per la salute e il benessere dei nostri amici a 4 zampe, per questo è importante adottare alcune semplici attenzioni nei confronti di cani e gatti che condividono con noi la vita domestica.
Caldo e animali domestici, i consigli di ATS Brianza per proteggere cani e gatti durante l’estate
I cani, ad esempio, non sudano come gli esseri umani. Il loro organismo regola la temperatura attraverso la respirazione e, in condizioni di caldo eccessivo, può andare incontro rapidamente a stress termico. Per questo è fondamentale garantire loro sempre disponibilità di acqua fresca e pulita, evitare passeggiate nelle ore più calde e preferire le uscite al mattino presto o nelle ore serali.
Altra insidia spesso sottovalutata è costituita dall’asfalto e altre pavimentazioni rese roventi dal sole, che possono provocare ustioni ai cuscinetti plantari degli animali. Per questo prima di uscire è sempre utile verificare la temperatura del terreno su cui li portiamo a passeggiare, evitando loro giochi e corse, soprattutto se l’animale appare affaticato o ansima in modo evidente.
Anche i gatti risentono del caldo estivo. Devono poter contare su ambienti freschi, ben ventilati e zone ombreggiate dove ripararsi nelle ore più afose. Acqua sempre disponibile e attenzione ai luoghi chiusi e poco areati sono accorgimenti semplici ma indispensabili.
La tutela del benessere animale, ma anche la promozione di una cultura del possesso responsabile degli animali, è un impegno quotidiano di ATS Brianza (Monza e Lecco), che attraverso i propri servizi veterinari vigila sulla corretta gestione degli animali d’affezione e interviene nei casi di maltrattamento, incuria o detenzione non conforme alle norme sul benessere animale.
Massima attenzione anche al fenomeno degli abbandoni, fortunatamente non diffuso nel nostro territorio, anche se di recente non sono mancati episodi, che hanno visto i veterinari di ATS, in collaborazione con enti locali e associazioni di volontariato, intervenire a tutela di cuccioli di cani e gatti, lasciati nella totale incuria. Per questo è importante che anche i cittadini segnalino le situazioni di potenziale rischio.
I 5 consigli dell’ATS Brianza per un’estate sicura a quattro zampe
- Acqua sempre disponibile Assicurati che cane o gatto abbiano sempre a disposizione acqua fresca e pulita. Quando esci con il cane, porta con te una borraccia e una ciotola da viaggio.
- Evita le ore più calde Programma passeggiate e attività all’aperto al mattino presto o dopo il tramonto. Nelle ore centrali della giornata il rischio di colpi di calore aumenta sensibilmente.
- Attenzione alle superfici roventi Asfalto, cemento e superfici esposte al sole possono raggiungere temperature molto elevate e provocare ustioni. Se il terreno è troppo caldo per la tua mano, lo è anche per le zampe del cane.
- Mai lasciare l’animale in auto Anche pochi minuti e coi finestrini socchiusi, l’abitacolo può trasformarsi rapidamente in una trappola mortale, mettendo seriamente a rischio la vita dell’animale.
- Riconosci i segnali di sofferenza Ansimare intenso, debolezza, difficoltà di movimento, salivazione abbondante e disorientamento possono essere segnali di un colpo di calore. In questi casi è bene portare subito l’animale in un luogo fresco e contattare il medico veterinario.