Meteo Val San Martino: «L'ondata allenterà leggermente la presa nei prossimi giorni» . Oggi sole e nubi alternate, nel pomeriggio possibili temporali anche di forte intensità con raffiche di vento e locali grandinate

L’alta pressione di matrice subtropicale africana continua a dominare il tempo sulla Val San Martino e sul Lecchese, mantenendo condizioni di caldo intenso. Tuttavia, le prime lievi infiltrazioni di aria più fresca in quota stanno rendendo l’atmosfera più instabile, favorendo la formazione di temporali, come già accaduto nella notte tra domenica 28 e lunedì 29 giugno2026.

Lo sottolineano gli esperti di Meteo Val San Martino, spiegando che «restiamo sotto gli effetti dell’alta pressione di matrice subtropicale africana con ancora molto caldo, anche se avremo lievi infiltrazioni di aria più fresca in quota che porteranno a un aumento dell’instabilità atmosferica, come abbiamo già potuto osservare la scorsa notte».

Caldo africano su Lecco, ma aumenta l’instabilità: attesi temporali e raffiche di vento

Le precipitazioni notturne sono state comunque contenute: sono stati registrati 2,3 millimetri di pioggia al Passo di Valcava, 2,6 millimetri a Paladina e 1,8 millimetri a Calolziocorte.

Secondo il bollettino, «l’ondata di caldo intenso mollerà un pochino la presa nel corso della settimana, anche se le temperature rimarranno ancora superiori alle medie stagionali». Una diminuzione del caldo, quindi, ma senza un vero e proprio cambio di scenario.

Per la giornata di oggi è prevista un’alternanza di sole e nuvole, con particolare attenzione alle ore pomeridiane quando, soprattutto sui rilievi, potranno svilupparsi temporali localmente intensi.

Gli esperti avvertono infatti che «oggi alternanza di sole e nubi ma attenzione allo sviluppo di temporali sui rilievi soprattutto nella seconda parte di giornata, con locali fenomeni anche forti che potrebbero estendersi anche alle zone sottostanti. Possibilità di raffiche di vento e locali grandinate».

I venti saranno generalmente deboli e a direzione variabile, ma potranno intensificarsi in prossimità dei temporali con raffiche anche sostenute.

Lo zero termico si manterrà ancora molto elevato, attestandosi intorno ai 4.200 metri, confermando la presenza di una massa d’aria decisamente calda. Sul fronte delle temperature, la minima registrata questa mattina è stata di 17,3°C al Passo di Valcava, mentre il valore più alto è stato rilevato a Valgreghentino, dove la colonnina di mercurio non è scesa sotto i 24,7°C, a testimonianza di una notte decisamente tropicale.