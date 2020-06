Individuato e denunciato il piromane che ha incendiato le porte del municipio

E’ un 65enne del paese il piromane che ha dato fuoco alle porte del municipio di Brivio. I Carabinieri lo hanno individuato e denunciato.

R.I., queste le iniziali dell’uomo che è stato deferito in stato di libertà, ha versato del liquido infiammabile sulle porte d’ingresso della sede comunale, appiccando successivamente le fiamme che hanno provocato un focolaio che fortunatamente non si è esteso.

I Carabinieri intervenuti sul posto insieme al personale dei Vigili del Fuoco intorno alle 7 di questa mattina, hanno immediatamente avviato le indagini, con i rilievi tecnici, affidati a personale specializzato del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Lecco che hanno accertato che l’atto era stato compiuto diverse ore prima dal denunciato, a carico del quale sono stati tempestivamente raccolti incontrovertibili elementi di responsabilità.

Sono tuttora in corso accertamenti per meglio definire le motivazioni che hanno portato il 65enne gesto che, secondo una prima ricostruzione, sembra conducibile ad una condizione di alterazione in cui si trova l’uomo.