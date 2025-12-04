La prima neve è arrivata ai Piani Resinelli e ha steso un velo bianco sui sentieri, sulle faggete del Parco del Valentino e sulle radure ai piedi della Grigna Meridionale. È in questo scenario già pienamente invernale che Archeologistics, impresa sociale impegnata nella valorizzazione dei beni culturali, propone, per sabato 7 dicembre, una passeggiata guidata capace di raccontare la montagna nel suo momento più silenzioso e poetico. Un’occasione per vivere un anticipo di inverno esplorando un paesaggio imbiancato che, passo dopo passo, conduce fino al belvedere affacciato sul lago di Lecco. La Lombardia, infatti, custodisce luoghi naturali di rara bellezza e i Piani Resinelli, poco sopra l’abitato di Ballabio in provincia di Lecco, ne sono uno degli esempi più significativi.

Passeggiata guidata ai Resinelli ai piedi della Grigna a sbalzo sul lago

Ai piedi della Grigna, a sbalzo sul lago, la proposta del 7 dicembre 2025 invita a godere dell’incontro unico tra montagna, neve e paesaggio lacustre: un’esperienza semplice, accessibile e capace di raccontare l’anima più autentica dei Piani Resinelli, dove la prima neve ha già imbiancato sentieri e faggete. La passeggiata guidata condurrà i partecipanti attraverso il Parco del Valentino fino al celebre belvedere affacciato sul lago di Lecco. Un appuntamento pensato per vivere un anticipo d’inverno in uno dei balconi panoramici più suggestivi della regione.

L’itinerario, della durata di circa 90 minuti, è adatto a tutti: si tratta infatti di un percorso semplice, con dislivelli minimi, ideale per chi desidera trascorrere un pomeriggio immerso nella natura senza affrontare difficoltà escursionistiche. A guidare il gruppo sarà Maddalena Brivio, accompagnatrice di mezza montagna che da anni opera nel territorio lecchese e che accompagnerà i partecipanti alla scoperta dei Piani Resinelli, del loro paesaggio e della storia dell’area naturale oggi tutelata dal Parco del Valentino. La partenza è prevista alle ore 14 dall’Ufficio turistico dei Piani Resinelli, in via degli Escursionisti 2, mentre il rientro avverrà poco prima delle 16.

Durante le due ore di cammino non mancheranno scorci spettacolari: da un lato la Grigna Meridionale — la Grignetta — che con il suo profilo inconfondibile sovrasta i Piani con imponenza; dall’altro il ramo lecchese del Lario, che si apre alla vista dal belvedere posto al termine del percorso. Proprio qui, qualche anno fa, la Comunità Montana Valle San Martino ha installato la ormai celebre passerella panoramica a sbalzo, diventata una delle attrazioni più fotografate dell’area e meta di migliaia di visitatori.

La passeggiata offre anche l’occasione per attraversare la ricca faggeta del Parco del Valentino, un ambiente naturale che in inverno si trasforma in un paesaggio silenzioso e incantato. Gli organizzatori consigliano scarponcini da montagna e abbigliamento adeguato alle temperature della stagione. Il costo dell’attività è di 15 euro a persona.

La prenotazione è obbligatoria e può essere effettuata tramite il link: https://www. archeologistics.it/servizi- educativi/passeggiata-ai- resinelli-662.html