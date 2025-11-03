Dal 4 al 6 novembre al World Travel Market di Londra, il Lago di Como racconta la sua eleganza, le eccellenze culturali e turistiche e la forza di fare squadra”

Dal 4 al 6 novembre 2025, il Lago di Como sarà protagonista sulla scena internazionale del turismo al World Travel Market di Londra, uno degli eventi più importanti del settore, ospitato presso il centro espositivo Excel London. Eleganza, energia e capacità di fare squadra: queste le caratteristiche con cui la destinazione si presenterà agli operatori globali del turismo.

La partecipazione è coordinata dalla Camera di Commercio di Como-Lecco, che porterà il brand “Lago di Como – Un mondo unico al mondo” all’interno dello stand ENIT – Italia, con uno spazio di 25 mq dedicato alla promozione congiunta del territorio. All’interno dello spazio espositivo saranno presenti tre realtà strategiche:

Lake Como Convention Bureau (turismo MICE)

Lake Como Golf Destination (turismo sportivo e outdoor)

Coordinamento Ville e Musei del Lago di Como (turismo culturale ed esperienziale)

Lago di Como protagonista a Londra: un mondo unico al mondo in mostra al WTM

Questa partecipazione non sarà solo una vetrina, ma anche un’occasione per creare connessioni e suggestioni. Il 5 novembre alle ore 18:30, la Camera di Commercio di Como-Lecco, insieme alla Camera di Commercio Italiana nel Regno Unito, ospiterà presso l’iconico The Dorchester l’evento speciale “Lake Como in London – A Journey through the Landscapes and Flavours”. Circa 50 travel agent e tour operator britannici avranno l’opportunità di vivere un’esperienza immersiva tra paesaggi, sapori e storie del Lago di Como. Durante la serata sarà anche nominato un nuovo “Ambasciatore del Lago di Como”, figura simbolica che rappresenta nel mondo l’identità e la bellezza del territorio.

«Tornare al World Travel Market di Londra con il Lago di Como è fondamentale per promuovere le nostre imprese, soprattutto le medio-piccole, che necessitano del supporto del sistema pubblico e della Camera di Commercio per competere con grandi aziende multinazionali. La strategia è chiara: presidiare con impegno i mercati storici come UK e USA, e allo stesso tempo guardare ai nuovi mercati, dal Medio Oriente all’Asia. A Dubai abbiamo avuto grande successo, e ora riproponiamo questa esperienza a Londra», ha dichiarato Fabio Dadati, componente di Giunta della Camera di Commercio di Como-Lecco.

La partecipazione al WTM rientra in un percorso strategico che mira a consolidare i mercati storici e ad aprirne di nuovi. Il 2025 vede il Lago di Como in continua evoluzione, con nuove strutture ricettive di prestigio, apertura invernale di attrattori e servizi turistici, e un impegno crescente per la destagionalizzazione dell’offerta, valorizzando tutto l’anno un territorio straordinario.

Il Lago di Como non si racconta solo: si vive, si respira, si condivide. Londra sarà ancora una volta il palcoscenico perfetto per farlo brillare.

Date: 4–6 novembre 2025

Luogo: Excel London – Stand ENIT Italia

Evento speciale: “Lake Como in London – A Journey through the Landscapes and Flavours” – 5 novembre, ore 18:30 – The Dorchester, Londra