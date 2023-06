Nel pomeriggio di oggi, giovedì 1 giugno 2023, nella sede di Acinque a Lecco, è stata inaugurata "Caffeine - incontri con la danza", la rassegna internazionale di danza contemporanea e teatro danza che quest'anno conta la sua XIV edizione, coinvolgendo le province di Lecco e Monza Brianza, e che fino al 2 luglio vedrà alternarsi in luoghi non convenzionali sei appuntamenti gratuiti con le più interessanti, giovani e affermate compagnie provenienti da tutta Europa.

Inaugurata la XIV edizione di Caffeine, la rassegna internazionale di danza contemporanea

La rassegna è curata dalla compagnia teatrale Piccoli Idilli, con la direzione artistica e organizzativa di Filippo Ughi ed Eugenia Neri.

Il progetto è realizzato con il contributo del Fondo Sostegno Arti dal Vivo, finanziato da Acinque Energia, Fondazione Comunitaria del Lecchese e Lario Reti Holding) e si avvale del contributo di Fondazione Cariplo nell'ambito di specifiche iniziative di promozione culturale per l'infanzia e l'adolescenza e della sponsorizzazione di Più Soluzioni - Unipol Sai e La Betulla s.r.l.

Alla rassegna, patrocinata da Regione Lombardia e dalla Provincia di Lecco, aderiscono i Comuni di Casatenovo, Osnago, Paderno d'Adda, Robbiate, Usmate, Velate e Verderio.

Rendere popolare ciò che a volte risulta elitario e straordinario l'ordinario

"E' davvero bellissimo essere convolti nell'esperienza di Arti dal vivo - ha esordito Maria Grazia Nasazzi, presidente della Fondazione Comunitaria del Lecchese - Siamo riusciti davvero a rendere popolare ciò che a volte è elitario. Aprire i teatri, le sale, le piazze e avere l'occasione di incontrarsi sulla base di una proposta seria e ben fatta è davvero una bellissima cosa. Il nostro territorio è veramente ricco di voglia di fare".

"Questa è la XIV edizione della rassegna - ha spiegato Giuseppe Borgonovo, presidente di Acinque - e la terza a cui partecipo personalmente. E' bello sapere che cambiano i presidenti ma l'iniziativa resta ugualmente. Le proposte sponsorizzate attraverso il fondo Arti dal vivo hanno la capacità di rendere straordinario ciò che è ordinario. Questa rassegna è diventata ormai un classico che resiste alle intemperie del tempo, anche perchè ogni volta insegna qualcosa di nuovo e arricchisce, proponendo contenuti di estrema qualità".

Una rassegna che pone al centro la cultura

"La cultura deve essere parte della nostra vita - queste le parole di Maria Grazia Caglio, assessore alla Cultura e vicesindaco di Osnago, uno dei Comuni aderenti alla rassegna - Fare cultura crea comunità. Dobbiamo uscire dai nostri confini per mettere in condivisione le esperienze di ognuno. Quando si parla di danza, spesso si pensa alle scarpette e ai tutù, ma la danza è anche altro: è il corpo in relazione con lo spazio. E il bello di questa rassegna è che porta la danza contemporanea nelle piazze, per coinvolgere più persone possibile".

"La cultura diventa protagonista delle azioni - ha proseguito Antonella Cagliani, assessore all'Istruzione, alla Cultura e al Disagio scolastico del Comune di Robbiate - La danza è un linguaggio che ancora purtroppo non è molto diffuso, ma grazie ad esso abbiamo organizzato laboratori e progetti con ragazzi giovani, che generalmente non sono raggiunti dagli eventi culturali canonici".

E' toccato poi a Filippo Ughi e Eugenia Neri di Piccoli Idilli il compito di spiegare nel dettaglio la rassegna:

Caffeine è nata nel 2010 con il desiderio di portare nel territorio esperienze di danza contemporanea. La sfida non è stata solo quella di portare la danza contemporanea in un territorio avvezzo per lo più a rassegne di tipo esclusivamente teatrale, ma anche quella di portarla in spazi non convenzionali per avvicinarla di più al pubblico. In questo modo lo sguardo è libero di vagare soprattutto sugli stessi spettatori, come se la performance riverberasse anche su di loro. Noi riempiamo lo spazio di socializzazione e di cultura, cercando anche di promuovere i giovani danzatori italiani, che spesso vanno all'estero a caccia di opportunità di carriera migliori. Abbiamo affrontato anche il tema dell'inclusione coinvolgendo ragazzi con disabilità, mostrando la danza come dimensione conoscitiva: il corpo è un veicolo di conoscenza. Ci sono tre tipi di pubblico: quello affezionato; gli utenti di altre iniziative che per curiosità si avvicinano anche a noi; e infine il pubblico delle persone che non vanno mai da nessuna parte. E' proprio quest'ultima fascia di pubblico quella che noi vogliamo intercettare.

La rassegna inizierà il 10 giugno a Usmate, Piazza Pertini, con Kinesis Contemporary Dance Company che porterà in scena lo spettacolo "Who's next? Ask yourself!" e "Due", esito del primo laboratorio di danza contemporanea condotto nella stagione 2022/2023 da Rosita Mariani con gli allievi di Magazzini Culturali e si concluderà il 2 luglio a Paderno d'Adda, per un totale di sei appuntamenti.

Le performance - totalmente gratuite - si svolgeranno sempre in orari serali e in luoghi di pregio ma normalmente frequentati dai cittadini e avranno una durata media di 45 minuti.